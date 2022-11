Máximo Kirchner criticó que el Gobierno tenga una "mesa tan chica" y pidió ampliar el debate en el FDT

"Los problemas de la Argentina son muy grandes para una mesa tan chica. Tenemos que ampliar y tener mucha más discusión"

#Video | Para Máximo Kirchner, es necesario que el presidente convoque a una mesa política para resolver la interna del Frente de Todos.



🗣 “Que estén Cristina, Massa, Daer, Pérsico, Wado…”, mencionó. pic.twitter.com/7BzcdhPtfP — Política Argentina (@Pol_Arg) November 14, 2022

El diputado nacional y líder de La Cámporadio diversas definiciones políticas acerca de su parecer en cuanto al rumbo del Gobierno nacional y ely, en ese sentido, criticó la falta de un espacio amplio de discusión interna para la toma de decisiones y la definición de medidas."No hay lugar para discutir. Cuando vos vas a debatir y discutir este tipo de cosas, no es para cumplir. Es para resolver.", criticó el dirigente entrevistado en El Metodo Rebord.En ese sentido, reforzó un pedido que vienen haciendo una buena parte de los espacios que integran el Frente de Todos:"Alguna vez la discusión toma algún cariz completo. Y Cristina (Kirchner) es brava también. Y encima es mina. Imaginate para algunos hombres, se ponen muy inestables ante eso. Alberto (Fernández) conoce su caracter hace mucho tiempo, no va a desconocer cómo puede ser ella en un debate", dijo.Máximo reflexionó que "ser mujer" en referencia a CFK "hace que una parte de un sistema político" las trate de una manera distinta. "No es que alguien me lo pueda contar, uno lo ve", sintetizó.En otro fragmento del diálogo, Kirchner dijo que de producirse una reunión en el FDT como la que reclama,, dijo, y agregó:"Yo en este momento prefiero ayudar desde un lugar que es hablar con todos los compañeros y compañeros que pueda, con la gente, ver qué podemos diseñar, ver cómo están las cuestiones de gestión y recorrer. No tengo ganas (de participar de las reuniones), ya pasó eso y creo que hay gente que en esta coyuntura que lo puede hacer mucho mejor que uno", sostuvo en referencia al lugar que quiere ocupar.No obstante, incluyó un elemento nuevo al reclamar que en esa mesa política se incluya a gobernadores e intendentes., afirmó.