Congreso: Diputados busca un temario de consenso y el Senado va por la ley de Presupuesto

, y se suman otros senadores y senadoras con viajes parlamentarios en sus agendas. También podría incluirse en esa sesión la prórroga de varios impuestos.Salvo que sean temas de consenso -apuntan a este portal desde el Frente de Todos- no están los números para llevar otros proyectos al recinto. Con la baja de Mayans, el arco del oficialismo tiene asegurados 34 votos. Para convertir en ley el Presupuesto necesitan 37 y los tienen con el apoyo de los tres aliados frecuentes: Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, Clara Vega, de Cambiemos Fuerza Cívica Riojana y Magdalena Solari Quintana del Frente Renovador de la Concordia.Desde el FdTsobre todo aquellos que representan a gobernadores del Norte Grande, quienes recibieron un gesto de Nación para que accedan a un subsidio diferencial de la tarifa eléctrica durante el verano.Mientras tanto, la Cámara de Diputados también se encamina sesionar esta semana, posiblemente el miércoles o jueves, con el proyecto de Alcohol Cero como principal.no estuvo exenta de trabas y cuestionamientos en las provincias vitivinícolas (Mendoza y San Juan).En esa sesión también podría ingresar un proyecto que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos que se encuentran fuera de uso y que tuvo dictamen la última semana. Al igual que sucede en el Senado, tanto esta sesión como las próximasserían de consenso. Si bien el presidente Alberto Fernández extendió el período hasta el 30 de diciembre es poco probable que el oficialismo consiga los números para dar curso a varios proyectos que incluso en ejecutivo impulsa pero que el grueso de la oposición no acompaña.En la Cámara Baja,, los dos pedidos en los últimos días por el Presidente. Según contó Alberto, está en conversaciones con el ministro de Economía para llevarlo adelante. Se trata de la alícuota del 15% que alcanza a aquellas empresas con ganancias superiores a $1.000 millones y que haya crecido en términos reales en 2022.La excusa es que fueron beneficiadas por un suceso extraordinario como la guerra y la pandemia. Alimenticias y laboratorios, los protagonistas. En cuanto al resto del posible temario, desde Juntos por el Cambio y otras bancadas opositoras también buscan consensos para intentar que el proyecto de Ley de Alquileres, dictaminado en mayo pasado, llegue al recinto antes de fin de año, aunque la falta de acuerdos impediría que baje al recinto.Otro de los grandes temas que tiene como pendiente Diputados tratar de resolver el caso de. Hay dos proyectos que apuntan al mismo tema; uno que tiene media sanción del Senado y que llevó adelante Anabel Fernández Sagasti y otro de la diputada Gisela Marziotta. Ambos buscan soluciones para aquellas personas que que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes pero que están en edad jubilatoria.El universo de personas que contemplan ambos proyectos no es menor: según datos recogidos por el Observatorio Gente en Movimiento, actualmente cerca del 60 por ciento de personas que están a diez años o menos de jubilarse no están aportando al sistema previsional. Y la diferencia se acrecenta en cuestiones de género: según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, solo tres de cada diez hombres y dos de cada diez mujeres en edad de jubilarse alcanza los requisitos necesarios.