Desde la CGT respaldan a Massa y justifican la frase de Olmos sobre el Mundial: Necesitamos festejar algo

Para Sergio Oyhamburú, “Massa está haciendo todo lo que está a su alcance para encaminar una situación realmente compleja”. “Quizá con alguna receta vieja pero no tiene mucho más para hacer. No obstante, no se puede negar que el hombre le está metiendo ganas, tiempo, energía y salud. Lógicamente tendrá las directivas del Presidente”, dijo respecto de la gestión del ministro de Economía.

Consultado sobre el respaldo expreso que emitió el titular de la CGT nacional Carlos Acuña sobre una potencial candidatura presidencial de Sergio Massa, dijo Oyhamburú: “Hablar de candidaturas ante la situación económica que vivimos, me parece que no es atinado a la realidad de la gente de a pie. Respeto lo que dice Carlitos que es un hombre con una importante trayectoria y experiencia, pero la gente está preocupada en que no le alcanza la guita”.

También salió a poner paños fríos a los cuestionamientos que sufrió la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, quien dijo que “primero hay que ganar el Mundial, luego resolver la inflación”.

“Siento que se lo recuerda a Perón cuando se lo necesita pero no se pone en práctica nada de lo que escribió ni de lo que hizo. No hay que estar inventando nada. Ya está todo escrito”, expresó no sin manifestar inquietudes sobre el acto del jueves.

En diálogo con Política Argentina, el secretario general de la CGT de Lomas de Zamora y titular del gremio de la Sanidad, también destacó las negociaciones paritarias. "Todos los sindicatos están con las paritarias abiertas. Los dirigentes sindicales conocen mejor que nadie como está su actividad. Nadie está pidiendo cosas alocadas. Por eso, casi no hay conflictos. Por ahí algunos pasajero pero ninguno que dure mucho en el tiempo", manifestó.

"Los argentinos queremos estar festejando algo porque hace años que no festejamos nada", sostuvo el dirigente lomense.

Por último, respecto del acto de Cristina en el Estadio Único de La Plata en el marco de los 50 años del regreso de Perón, dijo Oyhamburú: "Siento que se lo recuerda a Perón cuando se lo necesita pero no se pone en práctica nada de lo que escribió ni de lo que hizo. No hay que estar inventando nada. Ya está todo escrito".