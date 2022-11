15.11.2022 / Entrevista PA

Storani contra las declaraciones de Macri sobre Alemania: “No podemos aceptar sus afirmaciones con liviandad”

El ex vicepresidente de la UCR y ex ministro del Interior salió a criticar al ex mandatario de Cambiemos quien habló de la “superioridad de los alemanes”. Por otra parte, hizo mención de la interna del PRO y les recordó a los del partido amarillo “la falta de experiencia en administrar conflictos”. Habló también sobre la fórmula Martin Lousteau-Soledad Acuña en CABA.

por Walter Sosa