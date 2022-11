El marido de Pampita quiso quejarse de los sueldos bajos pero admitió que a sus empleados les paga $70 mil por mes

#Video | Roberto García Moritán reveló que los empleados de su restaurante cobran desde 70 mil pesos, la mitad de la canasta básica.



📄 Según la última paritaria del gremio gastronómico, los salarios van desde los 91 mil hasta los 141 mi pesos, según la categoría y la tarea. pic.twitter.com/F5UZAh5oBB — Política Argentina (@Pol_Arg) November 16, 2022

En medio de su carrera por gobernar la Ciudad, el empresario y legislador porteño de Juntos por el Cambio,se quejó de que "dos sueldos básicos no alcanzan para acceder a la canasta básica" y"Argentina cada año está peor y la verdad es que hoy ni siquiera dos sueldos básicos alcanzan para acceder a la canasta básica", se quejó el marido de Pampita durante una entrevista para Canal 9.A lo que rápidamente el periodista Jairo Straccia le preguntó cuál era el salario promedio que pagaba en sus restaurantes, a lo que Moritán respondió: "No sé, puede estar en el orden de los 70 mil pesos, más a propina”.Moritán empezó a dudar y señaló que “debe estar entre 70 o 80 mil pesos”, después trató de no quedar tan mal y aclaró: “Depende el cargo ¿no? estoy hablando de con el que se empieza”.A lo que el periodista le recordó que es un sueldo que está cerca de la mitad de lo que es la canasta básica que mide el INDEC que en su última medición registró que una familia tipo necesitaba $128.214 para no ser pobre.Incluso, según la última paritaria del gremio de gastronómicos, los salarios del sector van desde los 91 mil hasta los 141 mil pesos, según la categoría y la tarea, más adicional que ronda entre los 15 mil y los 20 según la tarea. Aunque históricamente esos términos salariales no se respetan en el rubro.