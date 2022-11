Cristina puso el foco en la inseguridad: "Discutamos en serio el tema, en nombre de las víctimas y sus familiares"

#LaFuerzaDeLaEsperanza | "Dejemos de decir que tenemos la seguridad resuelta. Algunos la pueden tener resuelta con la pauta publicitaria, pero los vecinos de la Argentina la sufren todos los días".



CFK recordó el caso Lucas González discutir "en serio" la inseguridad. pic.twitter.com/MiUiHj49Br — Política Argentina (@Pol_Arg) November 17, 2022

La vicepresidentaencabezó el acto por el Día de la Militancia en el Estadio Diego Armando Maradona, en La Plata, y pidió olvidar los partidos políticos y que “discutamos en serio el tema de la seguridad en nombre de todas las víctimas y de sus familiares”.tema complejo que hoy sufre la sociedad argentina”, consideró Cristina Kirchner en medio del recuerdo del intento de asesinato en su contra que sufrió el 1 de septiembre.La vicepresidenta insistió en que “hay que terminar con debates absurdos porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad de la vida de los habitantes”. “Ningún partido político lo ha podido solucionar”, remarcó.“Por favor terminemos con ese debate berreta de los mano dura, de los garantistas, muy berreta, cínico y mentiroso”, pidió y señaló: “Si para algo sirvió lo que me pasó fue para demostrar que cuando estuvieron en el Ministerio de Seguridad los mano dura, a la de inteligencia criminal le pusieron una Miss Argentina para que la condujera, que no nos berreten más con qué saben de seguridad, basta muchachos los vimos, ya nos dimos cuenta”, apuntó contra el macrismo.Tras recordar diferentes casos de gatillo fácil, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, la vicepresidenta insistió en su pedido. “”, reclamó.Y apuntó contra Juntos por el Cambio: “”, sostuvo en referencia al proyecto del legisladorde propone bajar la edad de imputabilidad a los 15 años y agregó: “Algunos la pueden tener más resueltas que otros con la pauta publicitaria, pero la inseguridad los vecinos y las vecinas de los grandes centros urbanos la sufren todos los días”.En ese sentido, tras considerar que “es demasiado grave el problema” CFK sostuvo que “con la desigualdad sola, no explicamos un proyecto de seguridad, ni tampoco con el gatillo fácil''. “Una de las cosas en las que tenemos que coincidir los partidos políticos de la democracia es que”, remarcó.Al respecto remarcó: “El gran acuerdo que debe haber entre todos los partidos políticos es que, además de haber un proyecto de seguridad, las fuerzas de seguridad respondan efectivamente a las autoridades civiles, de eso se debe tratar la seguridad, por eso es imprescindible abordar esos temas”, concluyó Cristina.