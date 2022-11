Tras la polémica por el viaje a Qatar, Tomás Massa iniciará acciones legales a quienes "mintieron" sobre su trabajo

Renuncia Cobertura Qatar 2022 - Mundo Selección



Read: https://t.co/2bEECMGgGT — Tomas Massa🇭🇹 (@totomassa_) November 18, 2022

Tras las críticas por su viaje a Qatar, Tomás Massa, el hijo del ministro de Economía, renunció a cubrir el Mundial y adelantó que acudirá a la Justicia de Estados Unidos para iniciarles juicio a quienes "mintieron" sobre su viaje y trabajo., aclaró 'Toto' Massa a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, luego de las críticas recibidas por su viaje de trabajo a Qatar.En esa línea, subrayó que "no hay ningún tipo de financiación estatal, sólo gente laburando en el ámbito privado" y manifestó que tomó la decisión de volver a la Argentina para "dejar de perjudicar" a sus compañeros, ya que con 17 años no puede "emocionalmente seguir adelante"., reveló.Y añadió: "Los que me conocen saben qué clase de persona soy y los valores que me inculcaron, también son testigos de mi conocimiento y amor por el futbol"., adelantó.En la carta también manifestó que las redes sociales y esa pasión lo llevaron a que "por merito personal" lo elijan para "generar contenido, entretener e informar como decenas de influencers"., se preguntó.Al respecto, expresó: "Me cuesta imaginar que sea así para siempre y me es difícil ver a 'periodistas' reconocidos permitiendo el escrache a un pibe con insultos y calumnias. Todos saben que lo que están difundiendo es absolutamente mentira"."Tengo 17 años, quería ser feliz trabajando de lo que me gusta. Me equivoqué al enojarme por los inventos, sí, pero hago lo mejor que puedo. Estoy aprendiendo a manejarme en este mundo en el que viven mis viejos, no yo", completó.Uno de los que más agitó los mensajes contra Tomás Massa fue el caricaturista Nik. El creador de Gaturro compartió el pasado martes una imagen de Massa, Malena Galmarini y sus dos hijos. Junto a la foto, escribió: "Para VOS no hay dólares. Para vos, verlo por TV. Para el hijo de Massa, dólares, Qatar, pasaje en primera bancado x AFA, YPF y AA".Sin bajar el tono, sentenció: "Vacunas, ellos primero, VIP. Fiestas en pandemia, ellos sí, vos jodete. Patrimonios, ellos millonarios, VOS pobre. Memoria. #NiñoÑoqui".El joven decidió salir al cruce de Nik, a quien le contestó con una chicana por el historial de plagios que tiene el dibujante. "Nik, vos sos la selección francesa, te robas todos los jugadores de otros lados tito...", le respondió, haciendo referencia al conjunto galo, que cuenta con muchos jugadores africanos nacionalizados franceses en su plantel.