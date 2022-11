“Fue un discurso excelente pero con algunos baches y lagunas. Dejo muchos claros en las tribunales laterales”, dijo Luis D’Elía en relación al discurso expresado por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en La Plata, en el marco del Día de la Militancia.

Para D´Elía,completó.Para D’Elía, “Cristina no puede hablar como si fuera una húngara”. “Ella fue quien armó este gobierno y es la principal responsable. Si algo no anda bien, lo primero que tendría que hacer es autocritica”, indicó.Y agregó: “Ella no entiende que Alberto ha tenido que heredar la pandemia macrista que desbastó al país y que se tuvo que toparse con la pandemia sanitaria. Alberto tuvo que salir a buscar 106 millones de vacunas y no se dejó a apretar por los laboratorios”.En este sentido, valoró el, opinó.Para D’Elía,También apuntó contra Macri, quien había criticado a Cristina., señaló.Por último, consultado por el clamor para que Cristina sea candidata a presidenta, D’Elía sostuvo: