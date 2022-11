Katopodis: "Cristina propone salir a construir con la sociedad y conectar con los problemas que tiene la gente"

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, destacó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner por el Día de la Militancia y remarcó que hay que "dejar de mirar las encuestas y ocuparse de los problemas de la gente".. Dejar de mirar encuestas, dejar de quedar atrapados en la agenda que nos plantean las redes y los medios", señaló el ministro en una entrevista para El Destape Radio.Katopodis insistió en que el mensaje de Cristina es que hay que enfocarse en "mejorarle la vida a la gente más allá de las disputas internas" del Frente de Todos. "Lo que hagamos va a estar bien hecho si habla de cosas concretas, que nuestra gente vea el sentido del modelo y en la dirección del Gobierno las cosas de todos los días", manifestó."Los próximos 4 años estamos en condiciones de aprovechar una oportunidad para los próximos 20. Para que esa oportunidad sea prosperidad estamos convencidos que es con el peronismo", agregó el funcionario.En este marco, enfatizó en que “tenemos que ponerle otra intensidad al peronismo y nuestro mensaje tiene que oírse con mucha claridad". “Venimos de tres años muy difíciles pero con un Presidente que les puso el cuerpo”, expresó.“Es necesario ordenarse políticamente.. Hay conciencia. El mensaje de Alberto y de Cristina es que volvamos a lo principal. En el peronismo hay ruido y debates pero no pueden corrernos del eje principal y ese eje principal es mejorarle la vida a los argentinos”, analizó.Y añadió: “No me preocupa si se resuelve con una mesa más chica o más grande. Las medidas en el sentido correcto son las que nos tienen que organizar”, agregó.En este sentido, llamó a "parar con esta lógica de que la Argentina estalla en dos días. “Acá no nos partieron. Estamos todos acá y hay que ampliar. Tenemos que disputar el vacío y la angustia y el peronismo debe ser hacia un horizonte”, agregó.Consultado por las elecciones del próximo año, indicó:En esta línea, apuntó contra "la propuesta de Macri" que desconoce "lo constitutivo de nuestra sociedad". También remarcó que "este país ha tenido luchas y siempre que ha salido adelante ha sido cuando su gente se puso la Patria al hombro".