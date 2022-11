Legislatura porteña: pidieron informes al Gobierno de la Ciudad sobre los gastos que realiza en Publicidad

El legislador porteño del Frente de Todos Jpresentó este martes un pedido de informes dirigido al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para saber qué porcentaje de los gastos en publicidad y propaganda destinó a la campaña "La Transformación No Para" y, por otro lado, cuánto invirtió en difundir información sobre salud y ambiente.En la solicitud, el legislador pregunta qué porcentaje del dinero asignado a la partida presupuestaria de Publicidad y Propaganda del 2022 fue destinado a "campañas preventivas", como las de vacunación o del dengue, y qué campañas de "concientización e información sobre separación de residuos o vinculadas a la 'agenda verde' se realizaron y qué porcentaje de la partida presupuestaria representaron".Por otro lado, pregunta, los cuales tienen "predominancia en todos los medios y soportes, no solo de la ciudad de Buenos Aires sino del resto del país, e inclusive, de otras partes del mundo".Entre los fundamentos de su pedido, Valdés sostuvo que "en los últimos días, en una entrevista periodística", el jefe de Gobiernoafirmó que las partidas asignadas a publicidad en el presupuesto porteño "son destinadas a afrontar campañas de bien público" y que también aseguró que el "mayor gasto en ese área se destina a campañas de vacunación, de prevención del dengue, de concientización sobre separación de residuos y demás cuestiones vinculadas a la agenda verde".Frente a lo que el legislador indicó quepor lo que "en la primera mitad del año" el Gobierno porteño "llevaba gastado un 10% más de lo que tenía presupuestado" para todo el período, "mientras partidas sociales esenciales como las destinadas a comedores escolares, el programa Ciudadanía Porteña o educación pública estaban sub ejecutadas".En ese sentido, recordó que la partida presupuestaria para Publicidad tuvo una "ampliación presupuestaria del 40% en 2022" y "representa más de 1.300 millones de pesos".Y luego se refirió al presupuesto del año próximo, donde el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires "prevé un gasto de 25 millones de pesos por día en publicidad y se incrementa un 171% respecto a la partida sancionada en 2022"., y agregó que la partida para publicidad en 2023 "suma 9.416 millones pesos"."La ciudad de Buenos Aires "va a gastar tres veces más en publicidad y propaganda que en políticas para fomentar la generación de puestos de trabajo", concluyó el legislador.