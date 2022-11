Madres de Plaza de Mayo convocaron a un homenaje a Hebe de Bonafini en su tradicional ronda de los jueves

Este jueves en la Marcha N°2328 las Madres de Plaza de Mayo Visitación de Loyola, Josefa de Fiore, Irene de Chueque, Sara Mrad y Carmen Arias, estaremos acompañadas por el compañero Demetrio Iramain. pic.twitter.com/2WOGsAQlaF — Prensa Madres (@PrensaMadres) November 23, 2022

Los restos de Bonafini descansarán en la Plaza de Mayo, al igual que los de Azucena Villaflor de Vicenti, la primera madre, cuyas cenizas permanecen enterradas en la base de la Pirámide de Mayo, el mismo sitio donde hace 45 años las mujeres de pañuelo blanco comenzaron su lucha por los derechos humanos contra el terrorismo de Estado.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo convocó este miércoles a participar mañana de su tradicional ronda de los jueves para homenajear la memoria y legado de quien fue su presidenta desde 1979, Hebe de Bonafini, fallecida el domingo pasado a los 93 años en el Hospital Italiano de La Plata.invitó desde sus redes sociales la asociación a la ronda 2.328, que se realizará a las 15.30.Asimismo, anunciaron que estarán presentes las Madres de Plaza de Mayo Josefa de Fiore, Visitación de Loyola, Irene de Chueque, Sara Mrad y Carmen Arias, con el acompañamiento del periodista Demetrio Iramain."Que no haya ninguno que quede en la casa, que se vengan todos a cubrir la plaza", pidieron los organizadores en la convocatoria del homenaje, que tendrá como consigna "Amor con amor se paga".Bonafini, en un video que la asociación publicó en sus redes sociales el domingo pasado, había expresado que: "El día que yo me muera no tienen que llorar, tienen que bailar, tienen que cantar, hacer una fiesta en la plaza porque hice lo que quise y dije lo que quise".El 30 de abril de 1977, en pleno auge de la dictadura cívico militar, un grupo de mujeres encabezadas por Villaflor de Vicenti se concentraron por primera vez en el centro de la Plaza de Mayo y desde entonces jamás dejaron de hacerlo.