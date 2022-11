Wado celebró el gesto de una ministra de Larreta a Hebe de Bonafini por el que la atacó el PRO

Hebe fue símbolo de lucha impulsando una agenda de justicia y DDHH en Argentina. Un grupo de Madres que con valentía le hicieron frente al momento más oscuro de nuestra historia.



Esa trayectoria es más grande q cualquier diferencia política. Me quedo con eso. — María Migliore (@MariaMigliore) November 20, 2022

Me sorprendió el tuit de @MariaMigliore porque rompe la lógica del blanco o negro. Tenemos visiones distintas, pero creo que reflexiona desde el respeto y sin posiciones para el aplauso fácil.

Para construir acuerdos básicos, Argentina necesita que dialoguemos sin prejuicios. https://t.co/UrfMKUsi51 — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) November 23, 2022

Ninguna causa justa puede ocultar el odio, ni el desprecio por la vida de los que pensaron diferente a ella. Por su historia, pudo haberse convertido en un simbolo de union, pero eligio ser una persona llena de odio y violencia. https://t.co/SiCD745UK8 — Juan Pablo Arenaza (@jparenaza) November 20, 2022

El ministro del Interior,celebró con sorpresa el gesto realizado por la titular de la cartera de Desarrollo Social de la Ciudad,quien recordó el trabajo y la lucha de la recientemente fallecida, Hebe de Bonafini. "Argentina necesita que dialoguemos sin prejuicios", manifestó el funcionario.Tras el fallecimiento de la co fundadora de de Madres de Plaza de Mayo, la ministra Migliore, muy cercana al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo a través de su cuenta de Twitter: "Hebe fue símbolo de lucha impulsando una agenda de justicia y DD.HH. en Argentina. Un grupo de Madres que con valentía le hicieron frente al momento más oscuro de nuestra historia". Y remarcó: ". A partir de esto, se generó una importante interna en la oposición.“Me sorprendió el tuit de @MariaMigliore porque rompe la lógica del blanco o negro. Tenemos visiones distintas, pero”, celebró "Wado" en respuesta al tuit de la ministra.El funcionario nacional, que perdió a sus padres durante la última dictadura militar y siempre estuvo cerca de Madres y Abuelas, subrayó: "”.Muchos funcionarios y dirigentes del PRO salieron a cuestionar a Migliore tras su posteó. "Ninguna causa justa puede ocultar el odio, ni el desprecio por la vida de los que pensaron diferente a ella. Por su historia, pudo haberse convertido en un símbolo de unión, pero eligió ser una persona llena de odio y violencia", afirmó el legislador, cercano a la exministra Patricia Bullrich, ese mismo día, desde su Twitter.Mientras que otros usuario de Cambiemos y de otros partidos de derecha también salieron a cruzarla en la red social con comentarios como: "El larretismo debería hacerse cargo de lo parecidos que son a los kirchneristas", "Esto son los de JxC, más zurdos no se consigue, kirchneristas pintados de amarillo", "Señores, esto es 100% Larreta, sin más ni menos". "Decime que sos funcionaria de Larreta sin decirme que sos funcionaria de Larreta".Tras las respuestas y agresiones que recibió la ministra ofreció una entrevista a La Nación en la que señaló que pensaba “lo mismo que ayer (el domingo)”. “Me interesaba rescatar una parte de la historia, en la que Bonafini y las Madres tuvieron un rol importante. No voy a avalar ni la grieta, ni el odio, ni el posicionamiento político, ni avalar el ataque a las Torres Gemelas, lugares dónde ella circuló en los últimos años", explicó.Además remarcó que escribió el mensaje "sin consultar" a nadie y dejó en claro que no opinará sobre las ideas de otros integrantes de JxC, "que cada uno opine lo que le parezca", concluyó.