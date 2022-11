Luis Juez denunció penalmente a Cristina Kirchner por mantener en el Consejo a Martín Doñate

La denuncia del senador de JxC se suma a la del diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, quién se presentó esta mañana para ratificar su denuncia que quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

El senador de Juntos por el Cambiopor no seguir el fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a la designación de Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura.“Habiendo desobedecido Cristina Elizabeth Fernández, la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejconcretada en el dictado del DPP 86/22, reclamo al Sr. Procurador Fiscal Federal, se forme causa contra la misma, por violación del art. 239 del Código Penal”, dice la presentación de Juez. Además de la denuncia penal, el senador de Cambiemos fue a la justicia en lo contencioso administrativo para impugnar la designación del senador kirchnerista Martín Doñate como representante de la segunda minoría de la Cámara Alta para integrar el Consejo de la Magistratura.En detalle la denuncia de Juez refiere a que la vicepresidenta, y por lo tanto presidenta del Senado, no cumplió con el fallo de la Corte que indicaba que Doñate debía ser apartado del Consejo y nombrado Juez para completar el periodo que finalizaba el 18 de noviembre pasado y, también, a que durante la sesión de la Cámara Alta el oficialismo aprobó el decreto de designación de Doñate.La designación de Doñate se hizo días después de un duro fallo de la Corte Suprema de Justicia que le daba la razón a Luis Juez cuando planteó que la partición del bloque del Frente de Todos tenía como objetivo desplazarlo a él como representante de la primera minoría y así, ocupar un lugar en el Consejo. "", expresa la denuncia penal.El senador de Juntos por el Cambio, expresó que el reclamo no responde a "una cuestión personal”. “Estoy dispuesto a renunciar a ser parte del Consejo de la Magistratura, si mi persona es el problema, pero no sin antes defender las instituciones y el principio de buena fe en sus actuaciones", sostuvo Juez.El legislador denunció que “la Presidenta del Senado, Cristina Elizabeth Fernández, nada hizo, desobedeciendo sin más la orden de la Corte Suprema, pasando a preparar la reiteración de la maniobra, pero atrás de un cortinado”.“De inmediato, empezó a funcionar el mecanismo de la patente de corso, que no es otra cosa que la piratería disfrazada de legalidad por usar bandera de Estado”, agregó en referencia a que la presidencia del Senado llevó el tema al pleno de la Cámara para su aprobación, lo que se hizo con los votos del oficialismo y la ausencia de la oposición que no bajó al recinto.Para Juez el fallo de la Corte que apartó a Doñate se mantiene para la actual conformación del Consejo por lo que reclama ese lugar para el PRO.El Consejo está integrado por 20 miembros y hasta ahora hay 12. Restan los representantes del Congreso. Son cuatro diputados y cuatro senadores. Los nombres ya están en la Corte Suprema y se espera que el máximo tribunal fije fecha para su jura. La expectativa está en qué hará la Corte con la situación de Doñate.