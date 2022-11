Larreta quiso hablar de federalismo pero ignora cómo funciona la Hidrovía y la coparticipación

En una entrevista con Alejandro Fantino, el alcalde porteño hizo referencia a una hipotética candidatura a gobernador. El hecho sirvió para poner el desconocimiento de Larreta sobre el funcionamiento de la Hidrovía y la coparticipación. "Mirá si algún día soy gobernador de Santa Fe y vos presidente", dijo Larreta al insistir en que “ser federal significa que cuando vos seas Gobernador no me vas a venir a pedir y vos vas a decidir si la obra la pones en el calado de la Hidrovía o en las rutas”. “Los santafecino van a decidir. Porque sino te va a atender un burócrata que no conoce Santa Fe”, sostuvo.

La Hidrovía es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kms. de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay. Por lo que tales países comparten su sistema fluvial. Para tal administración, crearon el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), a través del cual celebraron diversos convenios con organismos internacionales (BID, Fonplata, PNUD, CAF) para la ejecución de estudios

#Video | Horacio Rodríguez Larreta habló de federalismo para pegarle al Gobierno, pero demostró que ignora cómo funciona la Hidrovía y la coparticipación. pic.twitter.com/EcIG57o2dD — Política Argentina (@Pol_Arg) November 24, 2022

En la misma línea, tildó al gobierno del Frente de Todos de “unitario”. “A partir del kirchnerismo se concentraron los recursos en el gobierno federal. Es raro que Alicia Kirchner me reclame a mi cuando ellos gobernaron 16 de los últimos 20 años”, expresó.

Es parte también de un inmenso sistema hídrico denominado "Cuenca del Plata", que comprende a una vasta región de algo más de tres millones de kilómetros cuadrados de superficie, cuyas aguas superficiales descargan en el Río de la Plata.