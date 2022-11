Diputados: alcohol cero para conducir recibió la media sanción y pasó al Senado

La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero.

"tolerancia cero" con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país,

Laaprobó y envió al Senado el proyecto de ley que reforma lapara reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir, con 195 afirmativos, 19 en contra y cuatro abstenciones, estas dos últimas expresiones provenientes mayoritariamente de diputados de provincias con actividad vitivinícola.En el inicio del tratamiento del proyecto, el presidente de la comisión de Transportes,(UCR), señaló: "completó el miembro informante del proyecto.Para el diputado jujeño,remarcó.Por elvicepresidenta de la comisión de Transportes, destacó que". “Esta ley viene a poner límite a la especulación de una copa o dos. El consumo tiene impacto y afecta las facultades", completó.Desde su mismo bloque,también expresó su respaldo:Por su parte, la diputada del PRO,enfatizóDesde el interbloque Federal, el exministro de Transportes,, precisó: “En contra del proyecto, el diputadoconsideró: “legislar sobre alcohol cero por supuesto que es barato y gratis, pero creo que no pasa por esto el problema de los accidentes viales sino por una cuestión de educación vial, muchas más autovías en lugar de rutas comunes y de esa manera el estado y la responsabilidad política estarían resolviendo el problema de los ciudadanos. “Conducir alcoholizado aumenta el riesgo de accidentes, pero no está demostrado que bajar de 0.5 a 0.0 tenga efectividad y justifique que se limiten aún más las libertades de los ciudadanos. El Estado no hace autopistas ni toma medidas con las cuales sí disminuirían las muertes”, agregó.Otro que se expresó en contra fueque dijo: "Creo que no fuimos donde está la clave del problema: en las penalidades, en la gestión y en la educación vial. Esta legislación no pone los énfasis donde deberían estar y por esta razón no concuerdo con el proyecto de la mayoría".Por el oficialismo, el santafesinoconsideró que “este proyecto no es en contra de nadie, ni de los que fabrican autos ni de los que producen alcohol. Todo lo contrario, nosotros alentamos y apoyamos a los que trabajan, producen, invierten y generan valor. Este proyecto es a favor de la vida, este proyecto es para cuidarnos todos como especia humana. Es una acción a favor de la vida.”En el cierre de los debates, el presidente del, argumentó su voto a favor:Por último,, destacó: “Esta es una ley que construye derechos para las víctimas basada en evidencia y que tiene una finalidad clara y directa, mejorar la seguridad vial en Argentina, por eso retiramos el alcohol del volante de los argentinos”.La mendocina radical, dio las fundamentos de su voto en contra:“La modificación del dictamen de la mayoría es cambiar la tolerancia de alcohol en sangre permitida para conducir sin cambiar las sanciones para el que infrinja esa tolerancia: es prohibir sin posibilidad de castigar. Solo para eso alcanzó el acuerdo”, completó.Ladonde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual. En tanto, en la provincia de Buenos Aires resta que la Cámara de Diputados apruebe