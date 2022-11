Los periodistas que se enojan con aquellos que tildan a Macri de mufa

La foto de Macri en el estadio Fusil, donde Argentina perdió 2 a 1 contra Arabia, sus elogios al seleccionado de Alemania al que calificó como “raza superior” y su descripción sobre el rol de Neymar en Brasil, quien se lesionó en el partido ante Serbia, dejan al ex presidente otra vez en off side y no son pocos los trataron de «mufa» al dirigente del PRO.

No importa a quién le hagan bullyng tildándolo de #mufa si a MM o a CFK o a quien sea. El bullyng es microviolencia. Es violencia simbólica. ¿Lo entienden? Hay que aprender a debatir sobre ideas, no sobre personas. Lo demás es caer muy bajito y ser muy pobrecito de corazón. — Laura Di Marco (@_LauraDiMarco) November 25, 2022

Ante esta cuestión, algunos periodistas como Jonatan Viale salieron a criticar: «Siempre va donde no tiene que estar», se quejó con enojo el funcionario local”.Para Viale, «esto tiene dos nombres: estupidez humana e ignorancia medieval”.dijo.En tanto, Laura Di Marco, biógrafa de Macri y también de Cristina Fernández de Kirchner, expresó:, expresó en Twitter.