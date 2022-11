Javier Milei denunció a Horacio Rodríguez Larreta: "Hay un equipo de 30 personas siguiéndome todo el día"

“Me están persiguiendo. Si hay alguien a quien no le caigo simpático es al Jefe de Gobierno, que le digo que no va a ser presidente.

Si tuviera elementos más probatorios los hubiera tirado en la Justicia”

El diputado por Libertad Avanzasu contrincante en las próximas elecciones presidenciales 2023, y aseguró que hay un grupo de personas que lo siguen de forma constante para hacerle campaña negativa. Si bien culpó a Larreta, el legislador señaló que no tiene pruebas reales para denunciarlo en la Justicia.que tiene un equipo de campaña negativa y contrató un brasilero para que lidere 30 personas, que están todo el tiempo arriba tuyo”, lanzó Milei en el programa de TN Solo una vuelta más.El líder de La Libertad Avanza aseguró que: "Le cruzaron un auto rojo dos veces amenazandola, la segunda le dijeron 'ay los perritos de Milei, que los cuide'". Y, además, señaló que es víctima de espionaje: “Por ejemplo, me enteré que tenía covid antes de que a mí me lo hubieran informado, por la televisión”, deslizó.Y no va a ser presidente, por más que sea su sueño de niño o trate de sumar voluntades con los impuestos de los porteños”, denunció.Y agregó: “. La semana pasada el legislador había asegurado que podría sumar al ala dura de la oposicón a sus filas o, en el caso de ella ganara, sumarse a las filas de la titular del PRO, Patricia Bullrich, enfrentada duramente en la interna contra Larreta.Al ser consultado este fin de semana sobre una posible alianza con el libertario para el 2023, en diálogo con Radio Rivadavia, el jefe de Gobierno porteño aseguró que el legislador no demostró "ninguna vocación de diálogo" para llevarla a cabo., que se calentó con Felipe Miguel y le dijo ‘vos sos un hipócrita’. Así es como actúa el Jefe de Gobierno.Va a decir que no”, sostuvo Milei.Y si bien señaló que no tenía pruebas, aseguró que "todo está absolutamente identificado, cómo trabajan en campaña negativa y en tomar datos”.“No los voy a definir hasta el último momento. No quiero trasladar a otras personas el calvario que sufro yo. Sé la cantidad de cosas aberrantes que te hacen”, manifestó al concluir el tema.