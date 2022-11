Luis Juez cargó contra los argentinos y los insultó: "Qué pueblo de mierda"

#Video | Luis Juez estalló contra los argentinos: “Qué pueblo de mierda”.



El senador cordobés criticó a la sociedad argentina por reclamarle más a los jugadores de fútbol que a la dirigencia política. pic.twitter.com/2RqPSP2Rk3 — Política Argentina (@Pol_Arg) November 28, 2022

El senador nacional deprotagonizó una grave agresión contra la sociedad argentina a la que calificó como "pueblo de mierda". Sin tapujos, dijo que la sociedad es capaz de hacer disturbios y preparar un "quilombo" si la selección argentina no queda en el mundial pero no le exige nada a la dirigencia política y se molestó porque no hubo reclamos para que él entre al Consejo de la Magistratura., lanzó el senador nacional Luis Juez en La Nación+.Luego de insultar a las y los argentinos, Juez recalculó y dijo: "Se me van a enojar pero lo siento en el alma". Los periodistas se desligaron de los dichos del dirigente de Cambiemos, que está en la función pública desde hace más de 20 años. En tanto, insistió en que la gente se movilice en contra del gobierno.lanzó luego de que Luis Majul le diga que no hay referentes políticos.No es la primera vez que el senador del PRO, lanza una polémica frase. Hace unos días se refirió a la democracia y aseguró que "ningún argentino puede decir que le cambió la vida".El dirigente celebró también la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre su nueva designación en el Consejo de la Magistratura.En La Mesa de Mirtha Legrand, por El Trece, el integrante cordobés de Juntos por el Cambio comenzó: “La gente la está pasando muy mal, hemos entrado en un espiral. Estamos viviendo momentos de altísimo fanatismo y la violencia viene desde arriba. Uno ve que el que tiene el poder cree que tiene la razón, pero no es así. Quieren imponer la razón con la fuerza y eso la sociedad lo nota”.Allí fue cuando Juez reforzó esa idea:Rápidamente, casi sin dejar terminarlo, Rahola dijo que 'no' y lo frenó: "Yo no podría aceptar esa frase, perdóneme, la democracia siempre salva la vida respecto a las dictaduras".