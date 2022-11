Juicio oral de la causa Vialidad: tiene fecha la lectura de la sentencia contra Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 confirmó que dará a conocer el próximo martes 6 de diciembre por la tarde, o sea la semana próxima, la sentencia en la causa por el juicio Vialidad, en donde está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner con un pedido de condena a 12 años de prisión realizado por el cuestionado fiscal Diego Luciani

Se anunció en la audiencia de esta mañana, luego de escuchar las últimas palabras de la ex presidenta, quien calificó al tribunal de "pelotón de fusilamiento" y reiteró que Luciani y el otro fiscal,, no lograron "probar nada"., señaló CFK, y enfatizó que "esta causa va a ser estudiada para ver cómo funcionaba los juzgados que se volvieron partidos políticos".Luego de que la titular del Senado de la Nación hablara y dijera sus “últimas palabras”, el presidente del Tribunal,, otro de los integrantes del equipo "Liverpool" que jugó al fútbol en la casa de Mauricio Macri, les ofreció a otros tres imputados hacer uso de esa posibilidad procesal. No obstante,se negaron a hablar ante el TOF 2.Giménez Uriburu anunció las últimas dos audiencias del juicio: el próximo lunes a las 9:30 podrán hacer uso de la palabra; mientras que el martes 6, a la misma hora, será el turno deUna vez que ese imputado hable o decida no hablar habrá finalizado esta etapa del juicio y los jueces tendrán que dar su veredicto, o sea que ese día se conocerá el fallo de los jueces Giménez Uriburu,. Ese día se leerán las condenas y/o las absoluciones. Los fundamentos se darán a conocer más adelante.Los fiscales. En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.