Vizzotti llamó a aplicarse los refuerzos frente al aumento de casos de Covid-19

Tras conocerse que en la última semana los casos de COVID-19 en Argentina aumentaron 50,63%, la ministra de Salud,, salió a aclarar que, si bien los casos de coronavirus vienen creciendo, “no es predominante y no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes”, aunque le pidió a la población a que concurra a aplicarse los refuerzos de la vacuna para seguir ampliando la inmunidad.Lo cierto es que aunque el aumento suena alarmante, en números absolutos no lo es tanto, porque la cantidad de contagios hace siete días era de 2.206 personas. “Las últimas tres semanas comenzamos a ver un aumento, tEste año tuvimos un pico muy precoz de gripe, ahora también estamos cursando un aumento de casos de gripe tipo B y circularon todos los demás virus todo el año”, indicó Vizzotti.La ministra sostuvo que este incremento de contagios, y lo vinculó al hecho de que “el 82 por ciento de la población tiene al menos dos dosis” de la vacuna contra la Covid. Durante las declaraciones para Radio 10 sostuvo que, de todas formas, “la preocupación ahora es un poco sobre la falta de percepción de riesgo y el pensar que ya pasó” la pandemia.“El desafío es transmitir que vamos a seguir así con la mayor cantidad de personas vacunadas. Independientemente que no tengamos riesgo de desborde del sistema de salud, lo que buscamos es tener el menos impacto posible, salvar la mayor cantidad de vidas posibles y eso es a través de las vacunas”, enfatizó.La titular de la cartera sanitaria sostuvo que el incremento de casos “es lo esperable”. “”.Al Covid “se va a sumar a los virus estacionales, por eso la diferencia entre el aumento de número de casos comparado con los dos años anteriores de ninguna manera va a generar la tensión en el sistema de salud que generó ni la preocupación de no poder dar respuesta”, indicó la funcionaria.Vizzotti señaló que “por supuesto que cuando aumenta la circulación tiene un rol más importante el barbijo y si tenemos síntomas no debemos tener contactos con otras personas, pero sobre todo las vacunas, es lo más importante”.Y remarcó: “sobre todo mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo, docentes, personal de salud y de seguridad”. En ese sentido, Vizzotti afirmó que “las vacunas están aseguradas” y que hay dosis disponibles para todos los refuerzos.Una persona primero debe cumplir un esquema doble de vacunación (dosis uno y dos) para luego concurrir a que le apliquen los distintos refuerzos que hoy llegan hasta tres para mantener la inmunidad.Si ya pasaron 4 meses desde que una persona se aplicó la última dosis, la información necesaria es la siguiente:-Personas entre 3 y 17 años: corresponde aplicarse el primer refuerzo.-Personas entre 18 a 49 años sin condiciones de riesgo: corresponde segundo refuerzo.-Personas de 50 años y más: corresponde tercer refuerzo.-Personas entre 18 a 49 años con condiciones de riesgo: corresponde tercer refuerzo.-Personas a partir de los 12 años con inmunocompromiso: corresponde tercer refuerzo.-Personal de salud y estratégico independientemente de la edad: corresponde tercer refuerzo.-Personas que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada: corresponde tercer refuerzo.En la Provincia de Buenos Aires se pusieron a disposición todas las dosis y se puede concurrir sin turno previo a los vacunatorios más próximos al domicilio.Mientras que en la. El orden de asignación de turnos se hace con prioridad a aquellas personas que hayan recibido su última dosis hace más de 120 días, por orden de edad.Para la aplicación se debe sacar una cita vía mail, WhatsApp o SMS, de acuerdo al orden de aplicación de la última dosis. Una vez realizado, se podrá seleccionar la fecha, la hora y el lugar de preferencia por medio de un link personalizado.