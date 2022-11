Para Monzó, Macri quiere ser candidato a presidente y "se va a ocupar" de bloquear a Larreta y Bullrich

En medio de los enfrentamientos del PRO de cara a las elecciones 2023, el ex presidente de la Cámara de Diputados durante el macrismoconsideró que Mauricio Macri “tiene ganas de una segunda oportunidad” en la presidencia, aunque se correría si surgiera “otra alternativa superadora” y señaló que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich con sus constantes enfrentamientos internos están “jugando para que Macri sea el próximo presidente”.aseguró Monzó durante una entrevista que brindó a Infobae en la que consideró que el expresidente se postularía a menos que vea “algo superador”. “Y por supuesto que se va a ocupar de que no ocurra, lo hace. Si lo ve yo creo que va a estar dispuesto a colaborar, a acordar, negociar como corresponde con esa alternativa. Pero”, aseguró.Y agregó: “Pero no depende de él, depende de nosotros que hagamos eso”, en referencia al resto de los candidatos del PRO que buscan pegarse cada vez más fuerte entre ellos, aunque hoy Monzó se encuentra más cerca de Patricia Bullrich.En ese sentido el ex titular de la Cámara baja consideró que el dirigente que “está mejor armado es Mauricio” y aseguró: “Este es el punto. Ninguno hemos logrado hacer una alternativa superadora, por eso digo que es el más sólido. No es el más maleable. Los otros tienen potencial porque son maleables, en el sentido que se pueden ampliar”, señaló al analizar la interna y los posibles candidatos de Juntos por el Cambio, dentro de los que consideró que “hoy los tres candidatos más fuertes en la opinión pública son los tres del PRO”, en comparación con la UCR.Para Monzó Macri tomó “la decisión de que”. “Es un Macri más auténtico, más duro, estás con él o no importa. No va a ir a buscar para que vos cambies, él se va a poner en un lugar. Y es el auténtico Mauricio Macri”, describió.Al respecto señaló que “la alternativa política por muchas razones no se está sentando en una mesa para hacer algo superador”, en referencia a Bullrich y a Larreta, y subrayó: “Si hiciera algo superador, esto es muy subjetivo, pero mi percepción es que Mauricio Macri estaría apoyando a ese algo superador. Ahora,”.Al respecto,“En mi caso particular confío mucho en este partido para equilibrar ideológicamente y que seamos un partido de centro”, expresó.“Falta el candidato en el radicalismo. Si surgiera el candidato con popularidad suficiente para una contienda electoral creo que es lo mejor que le pueda pasar a la Argentina”, concluyó.