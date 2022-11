Viviana Canosa contra Messi y los DDHH: "Que es el mejor es tan falso como los 30 mil desaparecidos"

La conductora negacionista Viviana Canosa usó TikTok para enarbolar un violento editorial en el que mezcla el Mundial Qatar 2022 con la política nacional, con el objetivo de atacar y desear el fracaso al Gobierno nacional y la Scaloneta, incluyendo cuestionamientos hasta a Lionel Messi

"Que Messi es el mejor jugador del mundo es tan falso como los 30 mil desaparecidos"

, comienza diciendo, de manera contradictoria a lo que sostendrá luego, la periodista que fue echada de varias señales, como ocurrió por ejemplo de A24, canal en el que se expresaba como antivacunas y negacionista de la ciencia.Según Canosa, "el Gobierno le va a rezar a Néstor (Kirchner), a Maradona y a la Virgen Desatanudos" para que Argentina derrote este miércoles a Polonia y logre así la clasificación a octavos de final., afirmó su teoría la conductora, y continuó: "Scaloni la tuvo jodida y cambió a medio equipo, en cambio, en La Rosada continúan los funcionarios que no funcionan. El Gobierno y la Selección hacen de la mentira una forma de ser".Fue en ese punto que Canosa inició su ataque al delantero ex Barcelona y actualmente en el PSG, comparándolo además con los DDHH y una repudiable pero constante idea que tiene:"Fue el mejor jugador del mundo, pero ya no. La Argentina fue potencia, ahora somos pobreza", insistió Canosa a través del avatar que utiliza en TikTok, luego de poner en duda la cantidad de desaparecidos en Argentina durante la última dictadura militar bajo la misma perspectiva queLa mediática, en ese punto, insistió en sus ataques antiargentinos.Según su mirada, "es cierto que el Gobierno tiene muy mala suerte, pone un circo y le crecen enanos". "Después de todos los millones de dólares que invirtieron en el operativo 'Argentina campeón' para que estemos anestesiados, estos pelotudos van y pierden con Arabia Saudita. Algo insólito, tan insólito que el jeque dio feriado nacional", añadió, sin hacer referencia a de qué habla."Este partido de mierda puede hacer volar por los aires la opereta del Gobierno para hacernos creer que Messi es San Martín y Scaloni, Belgrano. Me tienen harta con el Mundial y este espíritu patriotero y chauvinista. La utilización política del fútbol es un recurso muy viejo, tan viejo como la impunidad de nuestros gobernantes. Está muy claro que el gobierno necesita que Argentina salga campeón para que estemos como zombies", dijo.La conductoria casi festejó la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en la primera fecha y, en ese mismo sentido, auguraba que si la Scaloneta perdía con México y nos "volvíamos a casa... de repente, todos los argentinos vamos a recordar la inflación del 100%, el dólar blue superando los 300 mangos"."El presidente títere, la vicepresidente que espera la condena por corrupta, la pobreza, la indigencia, la inseguridad, la narcopolítica, etc. Te va a caer la ficha de la millonada de dólares que gastaron para entretenerte con el Mundial, mientras los pibes no comen. Son maquiavélicos pero berretas. Por las dudas, el presidente ya organizó una macumba para que pasemos a octavos de final. Es la única manera que tienen para estirar la mecha y que la bomba no explote ya", concluyó.