Paro de estatales: la advertencia de ATE a la Justicia si condenan a Cristina Kirchner por Vialidad

la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que harán un paro en caso de que el Tribunal Oral Federal 2 condene el martes a la Vicepresidenta, bajo la idea de que se trataría de un ataque contra la democracia por entender que la ex mandataria es inocente

A una semana de qué se conozca la sentencia paray el resto de los acusados en el juicio oral por la causa conocida como "Vialidad",La Justicia investiga a CFK por presunto redireccionamiento de la obra pública, pese a que los argumentos de la acusación fueron derribados tanto en la instrucción del expediente como durante el juicio oral. En ese escenario, el Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, explicó que las medidas de fuerza son porque consideran que la condena es un ataque a la democracia.“Después de escuchar el relato de defensa de Cristina y reiterar que está ante un pelotón de fusilamiento, decidimos parar el Estado, todo lo que podamos parar del Estado lo vamos a parar. Con mucha preocupación porque es un atentado a la democracia y a nuestros derechos”, sostuvo Catalano en diálogo con El Destape.La decisión ya había sido formalizada a través de las cuentas oficiales de ATE Capital. "Si la tocan a Cristina... paramos el Estado. Les trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de #Lawfare y persecución política", escribieron en Twitter, antes de cruzarse con los diputados Fernando Iglesias y José Luis Espert, que atacaron la medida de fuerza."Se pusieron nerviosos los gorilas. Habría que revisar ese registro de asistencia a Diputados, no?", publicaron desde ATE.El TOF 2 comunicará el próximo 6 de diciembre el veredicto en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se sigue a 13 acusados, entre ellos la Cristina Kirchner, quien ayer pronunció sus palabras finales, según se anunció al finalizar la audiencia.En sus palabras finales que pronunció este martes vía Zoom, la ex jefa de Estado y actual titular del Senado cruzó a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, lo mismo que a los fiscales DIego Luciani y Sergio Mola. "Como dije antes, la sentencia estaba escrita, lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal acusada como lo pasó con la fiscalía. porque fueron tres años en los que no pudieron probar nada. No solamente descubrimos que eran falsos sino que incluso no habían ocurrido", señaló, y auguró que "esta causa va a ser estudiada para ver cómo funcionaba los juzgados que se volvieron partidos políticos".