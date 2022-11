Wado de Pedro: En Argentina los jueces hablan por algunos medios de comunicación

#CausaVialidad | El ministro Wado de Pedro aseguró que desde el Gobierno están “muy preocupados” por el fallo que se dará a conocer la semana que viene.



🗣 “En Argentina los jueces hablan por algunos medios de comunicación”. pic.twitter.com/3WazJcukXR — Política Argentina (@Pol_Arg) November 30, 2022

El ministro del Interior,, aseguró este miércoles que desde el Gobierno están “muy preocupados” por cómo especulan los medios de comunicación sobre “cómo van a fallar algunos sectores del Poder Judicial”. “El nivel de prostitución que hay entre algunos sectores nos preocupa”, sostuvo y además apuntó contra la persecución de la oposición a la vicepresidenta Cristina Kirchner.“Respondiendo al fallido donde qué pensamos sobre un fallo de la Corte Suprema, le decimos que”, sostuvo De Pedro durante la conferencia de prensa del Gabinete al responder un fallido de una periodista que confundió la sentencia sobre la Causa Vialidad, que se conocerá el próximo martes por parte del Tribunal Oral Federal II, con el fallo de la Corte Suprema que definirá el traspaso de los fondos de la Ciudad para la Policía Federal, el cual especulan podría conocerse este jueves.El ministro del Interior sostuvo: “Lamentablemente eso que me enseñaron en la facultad de que los jueces hablaban por las sentencias,”, y agrego que les “preocupa esa nueva logica”. “Estamos viendo que en los medios dicen que va a salir un fallo o que la Ciudad de Buenos Aires está presionando para que el fallo salga tal día, tal fecha. La verdad que”, lanzó.De todas formas, De Pedro se refirió a la sentencia que se conocerá sobre la Causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner ayer dio sus últimas palabras y aseguró que como lo vienen “diciendo hace muchísimo tiempo” hay una “”.“Intromisión que estuvo hecha para generar impunidad sobre delitos económicos muy serios que comprometen a las futuras generaciones de argentinos y argentinas como la deuda externa”, consideró Wado.Y recordó: “Durante los cuatro años de gestión del gobierno de Cambiemos hemos denunciado la intromisión cuando se nombraron a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, me tocó denunciar como consejero de la Magistratura la usurpación de una banca en el Consejo, el traslado ilegal de jueces, me tocó denunciar el objetivo de Cambiemos de sentenciar a la el traslado de un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires al Tribunal Federal, esa barbaridad como ya era demasiado la Corte lo frenó”.”, insistió el ministro del Interior.En esa línea consideró que “están persiguiendo a una persona dos veces presidenta, actual vicepresidenta, por las cosas que hizo bien”. “La están persiguiendo por recuperar los fondos de los jubilados, por la Asignación Universal por Hijo, por haber puesto la voz en una presencia de una dirigente que no responde a otros poderes sino a la voluntad del pueblo”.que defina y actúe a favor de un sistema democratico, popular, inclusivo y que no responda quizás a algunos interes”, sostuvo pegando a la oposición.Al respecto, De Pedro agregó que “eso termina con el Poder Judicial haciendo el trabajo sucio de los sectores de interés”. “'', concluyó.