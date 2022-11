Storani planteó que si bien Cristina se victimiza es necesaria una reforma judicial

Consultado sobre la exposición de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, el ex ministro del Interior y ex vicepresidente de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, planteó que “los lineamientos generales (de CFK) hacen todo muy predecible, ya que había planteado con anterioridad, no solo en las audiencias sino de manera pública”.

, analizó.(R) En diálogo con Política Argentina, el dirigente radical consideró que “la Justicia hace mucho tiempo que no funciona bien pero no solamente bajo esta administración, sino también en las anteriores”. “Entiendo que las diversas gestiones han tratado de influir de manera política en la Justicia y han causado mayores males. Por lo tanto, no me sorprende esto. Es una lotería”, sostuvo.Para Storani, “el sistema funciona así y la reforma judicial tiene que ser muy profunda”.(R)SOBRE CANOSAPor último, rechazó de manera contundente las declaraciones de Viviana Canosa quien sostuvo que “decir que Messi es el mejor jugador del mundo es tan falso como los 30 mil desaparecidos”.concluyó.