Tensión con el Gobierno: movimientos sociales oficialistas y opositores protestan y cortan el puente Pueyrredón

Los movimientos sociales oficialistas se mantienen en estado de tensión con el Gobierno y anunciaron un corte en el puente Pueyrredón para este viernes a la mañana.Sería una protesta masiva contra la gestión de Alberto Fernández, ya que se plegarán también las organizaciones opositoras de la Unidad Piquetera -integrada entre otros por elEstas agrupaciones convocaron a una conferencia de prensa en el Obelisco a las 9 y a partir de las 10 prevén hacer un corte, durante el cual debatirá una profundización de las acciones para la semana próxima, con acampes y cortes de ruta, anticiparon en un comunicado.El reclamo principal es que el Ejecutivo otorgue certezas sobre el pago de diciembre de los planes Potenciar Trabajo, que cobran 1,3 millones de personas por realizar 4 horas de trabajo diarias en cooperativas populares, así como que se confirme el bono de fin de año, equivalente a un medio aguinaldoLas organizaciones además protestan contra dos iniciativas que se impulsaron desde la Casa Rosada en los últimos días: la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, pidió a la Justicia levantar el secreto fiscal por las supuestas irregularidades en los cobros de los planes sociales, luego de que se filtrara un informe de la AFIP. Esa medida podría impactar en que se den de baja unos 3000 planes donde la cartera confirmó que hubo irregularidades, pese a que la agencia tributaria determinó que en realidad fueron 250 mil.A su vez, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dijo que está en estudio desindexar del Salario Mínimo Vital y Móvil el monto del Potenciar, que es del 50%: actualmente unos 30 mil pesos.Anoche hubo una reunión entre Fernández, Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, otro de los popes del Evita. “Están muy enojados. La gente no se puede enterar que no está la plata cuando va al banco”, consideró un vocero. Este jueves hubo línea abierta entre Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Evita, con Eduardo “Chiquito” Belliboni, figura del trotskista Polo Obrero.Además del Evita y la izquierda, se espera la presencia de columnas de Somos-Barrios de Pie, de Daniel “Chucky” Menéndez; la Corriente Clasista y Combativa, del diputado Juan Carlos Alderete, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, entre un sin fin de agrupaciones sociales oficialistas y opositoras. Grabois había sido de los últimos oficialistas en reclamar al Gobierno, cuando en agosto amenazó con “derramar sangre en las calles” por el salario básico universal, medida que aún no se concretó.exigió esta tarde un comunicado de la UTEP publicado en las redes sociales.planteó el texto redactado desde el Evita.La concentración de este viernes comenzará a las 9.30 en Plaza Alsina de Avellaneda. Desde allí la columna se dirigirá al Puente Pueyrredón, donde habrá una asamblea central que definirá un plan de lucha para los próximos días. Más temprano había trascendido que podría haber un acto el próximo miércoles en el Obelisco, justo en la previa al fin de semana largo de cuatro días., reclamó el comunicado de la UTEP.