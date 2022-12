Esmeralda Mitre habló sobre una posible candidatura por el FDT: "Tengo muchísimas ganas de aceptar"

#Política | @EsmeraldaMitre se refirió a la posibilidad de integrar alguna de las listas del Frente de Todos en 2023.



🗣️ "Me ofrecieron poder participar de la lista de la Ciudad o de Nación", contó en conversación con Radio 10.

La actriz Esmeralda Mitre reveló este viernes que está analizando una propuesta para participar de la política en el espacio del Frente de Todos por el lado de Igualar, cuya secretaria general es Carmela Moreau., manifestó en declaraciones radiales.Mitre podría formar parte de la lista del FDT para diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Otra opción es que lidere la boleta para la Legislatura Porteña. Para ambas posibilidades resta saber el resultado de las negociaciones que lleva adelante con Igualar, pero también tendrá que aguardar que se defina cómo se ordenarán las candidaturas.También expresó que su interés se acrecentó luego de su participación dentro de Juntos por el Cambio: “Vi todo lo que sucedía ahí adentro y no me gustó. Tuve una oferta de nuevo y preferí no aceptar por el comportamiento que tenían como personas”."En otro momento dije que no estaba preparada emocionalmente y no estaba de acuerdo con el partido. Ahora sí estoy de acuerdo:. Ahora estoy más preparada. Tengo 40 años y ya soy una mujer hecha", aclaró.La actriz considera que la candidatura va a ser un punto de inflexión en su vida: "Si es que yo acepto,, que se trabaje sin grieta es lo mas importante. Creo que es el momento, porque si quiero que al FDT le vaya bien, podría sumar un granito de arena".