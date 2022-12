Con el embajador Stanley, Massa oficializa el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos

El ministro de Economía,firmará con el gobierno de los Estados Unidos este lunes el acuerdo de intercambio de información con los Estados Unidos que le permitirá acceder de manera automática a los datos de cuentas bancarias y de inversión financiera de argentinos no declaradas en el país del norte.La decisión no requiere aprobación parlamentaria, no será tratada ni por el Congreso Argentino ni por el norteamericano. En paralelo, el ministerio de Economía se encuentra elaborando un nuevo proyecto de blanqueo orientado a que los fondos que se declaren se destinen a la inversión productiva, particularmente la construcción.La iniciativa tomará como base un proyecto del senadorque cuenta con media sanción de la Cámara Alta (constitución de un fondo para pagar al FMI con los dólares fugados del país). La intención de la conducción económica es remitir su iniciativa sobre fin de año para que sea tratada en las sesiones extraordinarias del Congreso. Cabe recordar que en la actualidad están vigentes dos blanqueos, uno para los fondos que se destinen a la construcción y recientemente, con la sanción de la ley de presupuesto, se abrió la posibilidad de regularizar dólares con destino a importaciones.Hasta el momento,. Además, el organismo recaudador debe efectuar la consulta de manera precisa como, por caso, si determinado contribuyente es titular de la cuenta número tal en un banco específico. Es decir, no tiene la capacidad de “tirar con perdigones” y, por ejemplo, preguntar qué cuentas tiene ese contribuyente en el sistema bancario estadounidense.El acuerdo que se apresta a firmar el gobierno argentino con el estadounidense abrirá un canal de intercambio de información fiscal automático entre ambos países, según señalan en el Palacio de Hacienda.A esta norma se la conoce por sus siglas en inglés: FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y apunta a identificar a los estadounidenses que evaden impuestos. Es decir, su objetivo es combatir la evasión fiscal de inversiones en el extranjero por parte de residentes y ciudadanos de los Estados Unidos.Ya en el pasado se intentó firmar este tipo de acuerdo con los EE.UU., pero no fue posible debido a que los sistemas de la AFIP no estaban en condiciones de cumplir con las estrictas normas de seguridad que demandan los norteamericanos. Ahora el entendimiento es posible porque el organismo recaudador se ha adecuado en este sentido., señala un informe publicado en el newsletter Aller&Co. News Report.Esta publicación también señala queSi bien no se informará el capital, o sea los saldos de dichas cuentas o inversiones financieras, lo cual podría afectar al impuesto de Bienes Personales, “la realidad es que la AFIP podría deducirlos a partir de los intereses informados”.Cabe recordar además que la. Por este acuerdo, los miembros de la OCDE comparten datos de cuentas bancarias y de inversión a nombre de personas físicas y jurídicas.