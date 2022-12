CFK: El trabajador se levanta siempre a la misma hora, con algunos gobiernos le alcanza y con otros no

#CristinaEnFolha | @CFKArgentina: “No solamente es cuestión de levantarse temprano e ir a trabajar para tener un buen salario: tiene que haber políticas públicas y un modelo de desarrollo”. pic.twitter.com/m3cTL9da10 — Política Argentina (@Pol_Arg) December 5, 2022

A poco más de 24 horas de que el Tribunal Oral Federal 2 dé su veredicto en el juicio oral de la causa Vialidad, que la tiene como la principal acusada por delitos de corrupción,brindó una entrevista a un medio brasileño en la que volvió a cuestionar a la Justicia e insistió en que su condena ya está escrita.La expresidenta vinculó el 7 de diciembre (un día después del que se conocerá el veredicto del juicio Vialidad) con el 7D de 2012, en referencia a la plena implementación de la Ley de Medios, que luego fue frenada por medidas judiciales, en ese sentido más allá de referir el acto de lawfare en que consiste la condena que vaticina, habló también del rol de los líderes populares se comparó conpresidente electo de Brasil, cargó contra Macri y se refirió a la situación de los trabajadores.En relación a la coyuntura económica y política, expresó que “cuando salí del gobierno, en 2015, nuestra deuda en dólares no llegaba al 10%. Recuperamos un país endeudado. Con este nivel de endeudamiento , con estas exigencias del FMI, la situación no es imputable al actual gobierno”. Y reflexionó que “”.Asimismo Folha de Sao Paulo le consultó sobre las opiniones que la ubican -en el ejercicio político y militante en la polarización o mal llamada “grieta”- a diferencia de Lula a quien le asignan un rol más componedor y pragmático. Al respecto contestó que “, aseveró continuando en la línea comparativa.Cristina Kirchner explicó entonces que decidió no ser candidata por la coyuntura internacional, un contexto que favorecía en ese entonces la reelección de Donald Trump en los Estados Unidos, la detención de Lula y el impacto de la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país., afirmó.En ese sentido hizo una referencia superficial a las críticas que le dirigió a Alberto Fernández.”, señaló. La pregunta sobre si será candidata en 2023 no faltó en la entrevista. Aunque, no obstante, la dirigente volvió a alimentar el misterio y recurrió a una frase de Perón, que ya había citado en un acto reciente en La Plata