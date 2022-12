Así reaccionaron los operadores judiciales del chat contra periodistas por el retiro a Lago Escondido

El escándalo sobre la filtración de los chats que revelan como fue el encuentro en la mansión del mejor amigo de Macri en Lago Escondido entre operadores judiciales tuvo una nueva arista: la de la reacción ante los periodísticas que buscan información.

El juez de la Nación y ahora también delincuente Pablo Cayssials fue quien lideró el ataque judicial contra Gils Carbó, con maniobras que facilitaban su destitución. En el chat filtrado, Cayssials reconoce que eso se lo pidió Julio Saguier, el dueño de @LANACION. pic.twitter.com/ph9U8e1P2x — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) December 4, 2022

En el chat, el juez Pablo Cayssials, le responde a Ercolini: "Decile a Paz de parte mía que lo de Gils Carbo vino a pedírmelo su jefe Julio Y no lo que escribió su amiquito en el libro ""a raíz"" iaaaaa" Esto último en referencia al CEO de La Nación, Julio Saguier, y al periodista Hugo Alconada Mon.Cabe recordar que Cayssials fue uno de los magistrados que estuvo en la embestida contra Gils Carbó, con maniobras que facilitaban su destitución. “En el chat filtrado, Cayssials reconoce que eso se lo pidió Julio Saguier, el dueño de La Nación”, dijo el propio Rodolfo Tailhade, a través de Twitter.Pero hubo cuestionamientos de menor calibre. Ercolini se burló de Ari Lilajad de “Ny Times, digo El Destape”, al cuál señaló que no le iba a responder.“Menos mal que no llevaron a las chicas Sino aparecíamos en intrusos con Luis Ventura jaa”, dijo en tono burlo y machirulo Pablo Cayssials.El propio Marcelo D´Alessandro esgrime la estrategia a los efectos de que los medios hegemónicos como Clarín, La Nación e Infobae no toquen el tema. A lo que el propio presidente de Clarín, Jorge Rengo, le contesta: “Lo estamos discutiendo. Tengo reunión a las 20:00. Cualquier cosa les aviso…”