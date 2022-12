Vence el crédito de Previaje en tres semanas: cómo usar el dinero reintegrado

Los viajeros tienen tres semanas de chance para aprovechar lo último del crédito del programa PreViaje. Si bien la mayoría utilizó el dinero reintegrado durante sus vacaciones, otros no llegaron a gastarlo y el plazo límite es el 31 de diciembre de 2022. Pasada esa fecha, el saldo caducará. Cabe recordar que, a través de este programa, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación logró que las familias anticiparan sus reservas y que los prestadores de turismo pudieran tener algún tipo de previsibilidad de la ocupación hotelera para la temporada.El funcionamiento del programa implicaba que, una vez que el viajero tuviera sus comprobantes de compra de algún servicio turístico, debía cargarlos en la web del PreViaje y así recibir el reintegro del 50% de sus gastos para utilizarlos también en servicios turísticos.Aquellos que aún tengan parte del dinero reintegrado, podrán gastarlo hasta el 31 de diciembre en los siguientes rubros:-Alojamiento. Incluye hoteles, hosterías, cabañas bungalow, aparts, estancias, albergues juveniles, tiempos compartidos, campings y refugios de montaña.-Transporte. Incluye pasajes de cabotaje en micros de larga distancia y aviones, transfers, y alquiler de vehículos y de equipamiento para turismo.-Agencias de viajes. En empresas de viajes, turismo y pasajes también se puede gastar el crédito.-Centros turísticos. Incluye los de esquí, de pesca deportiva, de turismo termal, de turismo aventura y otros.-Gastronomía. Incluye restaurantes, cantinas, cafés, bares y confiterías.-Excursiones, paseos y espectáculos. Incluye entradas a jardines botánicos, zoológicos, parques, museos, edificios históricos, bodegas y otros. También cine, teatro, shows musicales, parques de diversiones y temáticos, playas, salones de baile y discotecas.-Productos regionales y antigüedades. Incluye artículos y artesanías regionales, talabartería de cuero, plata, alpaca y similares. También chocolates, helados, alfajores, cervezas artesanales y otros.El ministro Lammens confirmó que hay una partida asegurada para una cuarta edición de Previaje en el proyecto de Presupuesto de 2023 que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Si bien no hay demasiadas precisiones aún sobre el proyecto, afirmó también que tendrá condiciones similares a Previaje 3, es decir que incluirá las reservas que sean en temporada baja con esquema de precios para cada categoría y región de hoteles.Según lo que comentó el ministro, el Previaje 4 será para los meses de la temporada baja en el primer semestre entre abril, mayo o junio. Todavía no hay definiciones sobre el tope de devolución de la cuarta edición de Previaje para 2023. Pero, como ya aseguró que será similar a la tercera edición es más probable que el tope esté cerca de los 70 mil pesos, en lugar de los 100 mil de la primera edición.