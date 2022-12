Elisa Carrió: No me siento representada por ningún candidato a presidente de Juntos por el Cambio

#Video | @ElisaCarrio aseguró que “ningún candidato a presidente” de Juntos por el Cambio la representa.



La líder de la Unión Cívica Arisostuvo este lunes que no se siente “representada por ningún candidato a presidente de Juntos por el Cambio” y pidió hacer una autocrítica en el espacio. Además, apuntó contra el presidente del Bloque del Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, luego del escándalo.“Yo tengo cariño y respeto por todos,”, expresó durante una entrevista que brindó para Desde el llano en el canal Todo Noticias .Lilita diferenció a su espacio del resto de la oposición. “No puedo involucrar a la Coalición Cívica”, sostuvo, pero insistió: “Personalmente yo como argentina no me siento representada, por lo menos en los valores que nosotros llevamos adelante”. “que es una sangría de las clases pobres, terrible”, señaló.En esa línea, aprovechó y apuntó contra el líder de La Libertad Avanza: “A mi no me preocupa donde crece, a mi me preocupa la falta de conciencia, porque también podemos ser un país inviable”. “Porque en un país de anarcocapitalismo nos pueden tomar los chinos, los rusos, el narcotráfico, el tráfico de niños, nos pueden robar los hijos, drogas, si para Milei todo es legal, está todo permitido”, consideró Carrió y agregó que “donde está todo permitido ya no hay nación porque no hay valores en común”.“Ahora tiene que haber una autocrítica. Yo creo en la política. Estoy esperando una luz que ilumine una Argentina distinta, como proyecto de nación para los próximos cien años. Y hoy no lo veo”, sostuvo la líder de la CC.En ese sentido, señaló: “Quiero salvar mi conciencia cuando vaya a votar, y, pero estoy trabajando para eso, en ir a votar y querer votar, no quiero votar lo menos malo”.“Se me está acabando la vida, quisiera ver una nueva generación, que lo veo en los grupos técnicos de Juntos por el Cambio, hay gente tan valiosa.”, remarcó Carrió.Durante la entrevista Carrió decidió dirigirse a la sociedad y cuestionó “¿Qué ha pasado en la Argentina que hemos votado golpeadores sistemáticamente?”, al ser consultada sobre si hablaba de las presidencias kirchneristas contestó que también “de muchos otros”.“Yo creo que hubo muchos golpeadores en la presidencia, quiero llevar a la reflexión que ahora se está expresando el conflicto, la bronca. se expresa el conflicto y no lo resuelve”, consideró, ejemplificó con el voto a Milei, y pidió “una autocrítica” de JxC.”, sostuvo Carrió en referencia al escándalo que protagonizó el legislador el jueves pasado, donde le hizo un gesto obsceno a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau.Y remarcó: “Cuando un partido decide poner como presidente de bloque a alguien que en la vida privada y política tiene comportamientos de barrabrava”. “Esto no significa romper Juntos por el Cambio”, aclaró Carrió.