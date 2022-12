El vínculo entre los jueces "huemules", Clarín, el PRO y la causa Vialidad contra Cristina

Los jueces federales, funcionarios porteños, especialistas en campañas digitales y ex espías que viajaron, invitados y acompañados por Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, a la estancia del amigo de Mauricio Macri, Joe Lewis en Lago Escondido, no sólo impulsaron fallos y convenios favorables al multimedios e incluso al propio magnate británico, sino que también intervinieron y podrían intervenir en el futuro en la causa Vialidad, por la que hoy se conoce la posible sentencia contra Cristina Kirchner

fue casualmente quien impulsó las causas Vialidad y Hotesur contra CFK, hipercomunicadas por el multimedios, beneficiarios además directamente en causas, como el caso Papel Prensa, en las que intervino el magistrado de Comodoro Py

¿Qué sucede si el expediente le toca a la Sala II, que integra "Coco" Mahíques?

el ex integrante por el Poder Ejecutivo del Consejo de la Magistratura con Macri firmó un convenio oficial con el abogado de Clarín y viajero humuel, Casey, sólo un mes antes de la "escapada" a Lago Escondido. Rubricaron el acuerdo la Fiscalía General de la Ciudad y Telecom, “para agilizar la información en las investigaciones penales”

Fue quien, nada más y nada menos y por ejemplo, anuló la adecuación de oficio de Clarín a la Ley de Medios. También fue determinante para quitar del medio a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, ya que habilitó que el Gobierno de Macr pueda hacerla cesar en el cargo por decreto y no por juicio político

Los viajeros e integrantes del grupo de chat "Los Huemules", filtrado luego de un hackeo a un miembro del colectivo, son los jueces, del Juzgado Federal 10;del Juzgado Penal Económico 2;, del Juzgado Contencioso Administrativo 9, y, juez del Tribunal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema.También forma parte del grupo el procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,, y el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires,. También viajaron y chatearon, exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de marketing electoral, y otro ex hombre de inteligencia,Respecto de los empresarios vinculados en la filtración, con sus voces registradas en audios difundidos por El Cohete a la Luna y en el sitio web Patagonianfacts.com, son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín,, quien es sobrino de; y el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y el CEO del Grupo,. Ambos fueron, como surge del intercambio vía chat, organizadores y financistas del viaje.Ercolini, uno de los jueces que se subió al avión privado que pagó Clarín,Particularmente en el caso Vialidad, es decir la presunta corrupción en el reparto de la obra pública de Santa Cruz durante los tres gobierno kirchneristas de la que esta tarde se conocerá la sentencia contra Cristina Kirchner y el resto de los acusados, Ercolini tuvo un rol central.Fue quien pese a la abrumadora probatoria documental y testimonial que demolió la acusación dio por cerrada la investigación en sus diversos tramos entre 2018 y 2019 y dispuso que Cristina y otras 15 personas fueran enviadas al juicio oral, que luego de tres años culminó hoy y habrá sentencia.También fue quien se sumó a la persecución de la procuradora general de la Nación,, tema que se tocó en los chats humules. La procesó en el caso de la compra de un edifico de la Procuración. También Ercolini procesó y ordenó la detención de los empresarios, propietarios del Grupo Indalo, en 2017.Ercolini trabaja además en el caso de la muerte del fiscal, quien estuvo vinculado con, interesado en ese expediente y quien tuvo como director del área de legales de la agencia en su época a otro de los viajeros invitados por Clarín, Leonardo Bergroth.Como subrogante del juzgado federal que ocupaba, Ercolini interviene en el caso de, donde estuvo procesado, periodista estrella de Clarín, y en el caso de las Fotocopias de los Cuadernos. Por este último expediente, dos semanas después del viaje el juez rechazó decretar la nulidad pese a que se oficializó un peritaje que da cuenta de que los cuadernos fueron escritos por más de una pluma y al menos dos de los anotadores se confeccionaron de corrido y no día a día.A esto se suma que la pareja de Ercolini,, fue vocera decuando este ocupó el Ministerio de Justicia. Culminado el gobierno de Macri, la mujer pasó a cumplir funciones en la Procuraduría General de la Nación, comandada por el interinoSe trata nada más y nada menos que de un juez que llegó a dedo de Macri a la Cámara Federal de Casación Penal. En su haber cuenta haber intervenido en una causa vinculada a Lago Escondido, a donde viajó pagado por Clarín, cuando el 15 de septiembre de 2021 firmó junto a Guillermo Yacobucci y la ex magistrada Liliana Catucci un fallo a favor de Lewis.Más allá de haber sido ministro de Justicia de la ex gobernadora bonaerense, hecho que se suma a su mochila pretérita, Mahíques padre desde Casación tiene implicancias futuras para el macrismo y para el kirchnerismo.La sala de Casación que integra debe definir el futuro de la causa por el espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, donde tiene que confirmarse o no el desprocesamiento a Macri.Pero además, si esta tarde condenan a Cristina Kirchner por Vialidad y ella y el resto de los acusados apelan, el primer lugar al que viajará la decisión será a la Cámara Federal pero luego, de continuar y volver a ser apelada, irá a Casación.Se trata del jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, propuesto para ese cargo por, jefe de Marcelo D´Alessandro, otro de los viajeros a Lago Escondido.Es signado en los pasillos de Comodoro Py como punto nodal de la mesa judicial macrista y es actual nexo con el jefe de gobierno porteño, incluso organizando las reuniones judiciales para aggiornar en materia jurídica al alcalde y precandidato presidencial.En el supuesto grupo de chat, Mahiques se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros y tramita en la Justicia de Bariloche.En el pasado,Es el otro hijo de "Coco" Mahiques y hermano de Juan Bautista. Oficia comoDesde esa función, con Pollicita, Ignacio Mahiques pidió la citación a declaración indagatoria de la expresidenta y otros imputados el 16 de agosto de 2016. Luego el expediente siguió curso hasta que en 2018 Ercolini lo mandó a juicio oral.Uno de los "huemules" viajeros menos conocido, pero no por eso menos importante. Desde la cabeza del juzgado en lo contencioso administrativo Nº 9, ayudó al Grupo Clarín, que lo llevó de viaje al sur.El planteo que le permitió a Cayssials tomar esa decisión nació porque una ONG lo pidió: Será Justicia, vinculada al ex ministro Garavano. En los presuntos chats filtrados, el magistrado reconoce que la avanzada contra Gils Carbó fue a pedido de Julio Saguier, el dueño de La Nación. Lo hace en el marco de las presiones para manipular a Paz Rodríguez Niell, periodista de ese medio que reconoció que, como dicen en los intercambios, quisieron dirigir su trabajo.