Cristina Kirchner tras la condena: "No voy a ser candidata a nada en 2023"

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que no será candidata en 2023 para no ser usada de forma perjudicial contra el Frente de Todos y que, de esta manera, desde el 10 de diciembre del año que viene no ocupará cargos públicos ni tendrá fueros, luego de que se conozca la condena a 6 años de prisión y proscripción perpetua por la causa Vialidad

, afirmó en su discurso a través de redes sociales, luego de ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos que decidieron los cuestionados jueces en la causa Vialidad.La ex presidenta explicó que no ocupará ningún lugar en las listas para las elecciones de 2023 para no "someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice presidente a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada".Con un visible enojo e indignación por la sentencia y en una dura alocución en la que también se hizo eco del "vuelo del lawfare" y los chats de jueces, fiscales y directivos de Clarín a Lago Escondido, dijo: "A mí, administración fraudulenta, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el FMI, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata"., sostuvo.En ese segmento, Cristina le dejó sobre el final un mensaje a Héctor Magnetto, jefe de Clarín: "Mafia y Estado paralelo, eso es lo que está pasando en la Argentina y lo que hoy me condenó. Esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando, algún empresario, algunos Caputos de la vida, no se le ocurra financiar alguna otra banda de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Eso es lo que usted quiere, presa o muerta".