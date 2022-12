Patricia Bullrich encontró un reemplazo temporal para Milman, Arenaza pasa a ser su jefe de campaña

Luego de verse involucrado y ser investigado por el intento de asesinato a la vicerpesidenta Cristina Kirchner,, hasta que la titular del PRO designe a un jefe de campaña definitivo.Milman, mano derecha de Patricia Bullrich durante la última década, “por ahora no participa más”, aseguraron desde el ala dura del PRO a La Nación y, ante la consulta sobre si Milman había sido desplazado, señalaron que “seguramente va tener un rol político más adelante”.Bullrich seguirá respaldando públicamente a Milman, pero teme que el kirchnerismo explote “la pista Milman” para dañarla. “Asesino”, le gritó una diputada kirchnerista a Milman durante la última sesión de la Cámara baja.El legislador había quedado involucrado en el atentado contra la vicepresidenta luego de que un testigo, Jorge Abello, asesor del diputado nacional Marcos Cleri, declarara ante la jueza María Eugenia Capucheti que dos días antes del ataque contra Cristina Kirchner escuchó al legislador en un bar pronunciar la frase “Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa”.Luego, la Vicepresidenta tomó los dichos de Abello junto a otros indicios y denunció a través de un video difundido en redes sociales que la Justicia desestimó las pruebas en un intento de “paralizar y boicotear” la causa. Tras el pedido de recusación de Capuchetti, el primero de diciembre, las asesoras de Milman, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, volvieron a presentarse ante la Justicia, esta vez ante el fiscal Carlos Rívolo que tiene delegada la investigación.Las dos mujeres entregaron sus teléfonos, que serán peritados, pero Gómez Mónaco dijo que había cambiado su aparato y Bohdziewicz, que había borrado parte de sus conversaciones y fotos.En medio de toda está polémica, se encuentra Bullrich a quien no le conviene que sus rivales internos, principalmente Horacio Rodríguez Larreta, se beneficien esto. En ese sentido, la decisión de la titular del PRO se distingue de sus competidores. A diferencia de Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta salió a defender a su ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que participó del viaje a LagoEscondido junto a magistrados y empresarios de Clarín; mientras que María Eugenia Vidal defendió al diputado Cristian Ritondo, que cerró la última sesión de la Cámara baja con un gesto obsceno hacia la presidenta Cecilia Moreau.El legislador porteño Juan Pablo Arenaza, uno de los colaboradores más antiguos de la exministra de Segurida, se hará cargo del vacío que dejará el diputado Milman. Se trata de uno de los asesores dilectos de Bullrich y el referente, hasta ahora, de ella en la Ciudad.Arenaza entró en la Legislatura porteña en 2009, tuvo dos mandatos, luego se fue a trabajar como viceministro de Seguridad porteño –de allí su vínculo privilegiado con Horacio Rodríguez Larreta, el gabinete porteño y en particular con el actual ministro, Marcelo D’Alessandro, un larretista halcón–. El año pasado la titular del PRO lo colocó nuevamente en una boleta y regresó a una banca porteña.Ahora el legilador es el coordinador temporal de la campaña “Juntos sumando fuerzas”, en la que, además de la Ciudad, se hará cargo de la estratégica provincia de Buenos Aires.En ese marco, ya están trabajando dos grupos: uno operativo, vinculado a la logística y el territorio, y otro estratégico. Ambos son manejados por Bullrich y Arenaza. En ambos están los tres precandidatos a gobernador: Néstor Grindetti (intendente de Lanús), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) y el senador provincial Joaquín de la Torre.