Con la condena a Cristina en la agenda, la Liga de Gobernadores se reune este lunes

UN HECHO DE ENORME GRAVEDAD INSTITUCIONAL QUE ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA



Desde la Liga de Gobernadores manifestamos que ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático. — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 7, 2022

en la tradicional sede del Centro Federal de Inversiones (CFI), para mantener una reunión ya organizada aunque en un contexto diferente al previsto, podrían tener que incluir en la agenda la condena a Cristina Kirchner y su decisión de no postularse a ningún cargo para el 2023.Originalmentepero las novedades sobre la causa Vialidad seguramente los lleve a evaluar la situación interna del oficialismo, en la que los gobernadores podrían cobrar nueva relevancia.La liga se presentó a mediados de año con el objetivo de incluir las preocupaciones federales en la discusión nacional. En el último tiempo descontinuaron los encuentros y si bien mostraron su apoyo, demoraron más de la cuenta en sentar una posición común ante la sentencia contra la vicepresidenta. Tras la condena algunos gobernadores se expresaron de forma individual y recién a la medianoche del martes estuvo la redacción del texto conjunto en el que calificaron la decisión contra Cristina como "un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia", que publicaron en sus redes sociales a destiempo.La decisión de Cristina Kirchner de no postularse en las elecciones 2023 preocupa a diferentes miembros del oficialismo, entre ellos, el gobernador de Chaco,Sin embargo el gobernador de Chaco consideró que era momento para que el Frente de Todos evaluara medidas de corto y mediano plazo. "En algún momento propuse reformular el esquema de participación del justicialismo, la necesidad de institucionalizar el Frente de Todos" , señaló, algo que hizo en Chaco pero nunca se replicó a nivel nacional.El peligro radicaría en que, con Cristina Kirchner fuera del escenario electoral y un oficialismo sin un liderazgo definido, la definición de las candidaturas podría demorarse más de la cuenta, otorgándole una ventaja a la oposición.Capitanich ha llegado a expresar su voluntad de postularse a presidente, como lo ha hecho el gobernador de San Juan Sergio Uñac, pero sin insistir. Es probable que el oficialismo busque, de todas formas, asegurar primero el triunfo en la provincia y tal vez luego intentar una postulación nacional.Se espera que participen de la reunión del lunes una docena de gobernadores, que desde hace días vienen mostrando su alarma por la posibilidad que la Corte falle a favor de la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la Policía, aunque no se sabe con seguridad cuánto tiempo podrían dedicarle al debate político, ni a las elecciones 2023.