Desde Washington, Estados Unidos, en medio de su gira para cimentar lazos extranjeros de cara a las elecciones 2023, el jefe de Gobierno porteño,tras su viaje a Lago Escondido y señaló que".“Primero,”, indicó Rodríguez Larreta durante una entrevista que brindó a La Nación desde la capital estadounidense al defender a su ministro y agregó: “Todos los funcionarios del gobierno de la ciudad estamos a disposición de la Justicia y es la Justicia la que tiene que ir a fondo. Yo respeto la división de poderes,El ministro de Seguridad de la Ciudad, junto a otros funcionarios porteños, jueces, fiscales y directivos de Clarín viajó a Lago Escondido, donde el magnate inglés amigo de Mauricio Macri, Joe Lewis, posee una estancia. Los involucrados en el viaje luego crearon un grupo de chat, cuyo contenido se difundió en los últimos días, donde conversaron e intentaron definir cómo encubrir el viaje.Luego de que se conocieran los chats el Gobierno nacional los denunció por dádivas, y la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare pidió profundizar la investigación sobre estas personas.Al respecto durante la entrevista le consultaron a Rodríguez Larreta si consideraba ético que funcionarios se vayan de vacaciones con jueces, a lo que respondió:Depende, uno puede ser amigo de toda la vida y eso no va a cambiar por el rol que tenga. Depende si son jueces que tienen causa o no de la ciudad. No es absoluto”.“Se fue de vacaciones, no sé. No sé bien qué relación tenían ellos antes. Yo confío en su palabra, que”, insistió el jefe de Gobierno porteño, aunque señaló que D’Alessandro “reconoció que viajó. Eso no fue cuestionado en ningún momento”.“Hay que ver cuál es la relación no personal, no me parece que haya posiciones absolutas en eso. Si no me parece que estamos confundiendo.”, consideró Larreta.Sobre las sospechas de corrupción entre funcionarios y jueces consideró que “si hay sospechas, para eso está la Justicia” porque “ese es el rol de la Justicia” y señaló que no es el suyo.Si bien los escandalosos chat, que dejaron al descubierto maniobras de corrupción, amenazas y negociaciones poco éticas, al ser consultado sobre si el escándalo tenía un impacto en Juntos por el Cambio el jefe de Gobierno sostuvo que no “veía por qué”. “Está la Justicia para investigar a fondo, y todos los funcionarios de la ciudad están a disposición de la Justicia, siempre”, concluyó sobre el tema Larreta.