Macri dijo que le "resbala" que le digan "mufa", pero sugirió ser víctima de "bullying"

El ex presidentehabló por primera vez desde su presencia en el, en particular en el marco de la viralización de su presunta cualidad de, calificativo que le atribuyen en la Argentina en relación a los resultados que obtuvieron selecciones con las que el dirigente PRO se mostró cercano o elogioso.El titular de la Fundación FIFA le respondió a quienes lo tildan de darle mala suerte al plantel de Lionel Scaloni e incluso mezcló esas críticas, virales desde que arrancó el mundial, al populismo y al kirchnerismo., dijo, y aseguró que le “resbalan”, pese a que pareció mostrar que lo enojan, como indican versiones desde su entorno., aseveró el ex mandatario entrevistado en Radio Rivadavia, en relación con sus años como presidente del club xeneize y los títulos que obtuvieron equipos dirigidos por Carlos Bianchi y Alfio Basile, e integrados por futbolista de la talla de, entre otros.Llamativamente, pese a la respuesta que brindó, dijo nunca haberse “sentido aludido” por el mote de mufa. “No creo en las cábalas, después de [Carlos] Bilardo se me acabaron”, agregó.Sin embargo, después dejó ver que le molesta que lo vinculen con la mala suerte, y dijo ser víctima de la "ignominia" y el "bullying"., afirmó Macri.Asimismo dijo que el kirchnerismo lo "agrede" desde hace casi 20 años. “A mí no me importa nada porque vengo aguantando la agresión del kirchnerismo desde 2003 para acá, estoy curtido. Pero es grave porque esto hace a todo aquel que piensa distinto, hace que la gente no se anime a expresar lo que piensa”, sostuvo.En otro tramo, no desechó la insólita teoría de que un triunfo mundialista de la "Scaloneta" podría beneficiar al Gobierno, y, por el contrario, quitó mérito al Poder Ejecutivo nacional, pese a que nadie del oficialismo se atribuyó nada.“La mala política trata de apropiarse de todo lo que suceda cuando es bueno, aunque no tenga ningún tipo de relación. Eso no significa que los ciudadanos seamos tontos. Si salimos campeones es porque jugadores y cuerpo técnico están haciendo gala de una personalidad que fue puesta a prueba después de de perder el primer partido y del primer tiempo con México, que parecía que no podíamos salir de la presión”, agregó.