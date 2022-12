Patricia Bullrich sobre la salida de Milman de su campaña: "No me van encontrar soltándole la mano"

#PRO | @PatoBullrich negó haber apartado a Gerardo Milman de su campaña: "Él ha pedido una licencia por su necesidad de cuidarse físicamente".



La titular del PRO, negó haber desplazado a Gerardo Milman como su jefe de campaña para las elecciones 2023, frente a los rumores que señalaban que había apartado al diputado tras las acusaciones en su contra por una presunta vinculación al atentado a Cristina Kirchner.Al estar con problemas de salud por todo lo que sucedió y el estrés, ha pedido una licencia por su necesidad de cuidarse física y psicológicamente", afirmó Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia.La ex funcionaria macrista consideró que "lo quieren incriminar a Milman" en la causa por el atentado a Cristina Kirchner. "Es exactamente lo mismo que nos hicieron con el caso Maldonado", comparó Bullrich y sostuvo que las acusaciones contra el ex secretario de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri son "un invento desde el primer momento hasta el último"."Quieren encontrar a alguien ligado a Juntos por el Cambio que haya tenido algo que ver con esa banda de marginales que cometieron el atentado y le pusieron una pistola en la cabeza a la vicepresidenta. No lo van a encontrar, nosotros somos democráticos. No vamos por el lado de las armas ni los atentados", aseguró Bullrich y dijo que a Milman "le están destruyendo la vida" y que "está muy mal con todo esto".El diputado de Juntos por el Cambio había quedado involucrado en la investigación luego de que un testigo, declaró haberlo escuchado hablar de lo que iba a ocurrir el 1 de septiembre junto a sus asesoras, en una mesa de la confitería "Casablanca", frente al Congreso Nacional, antes del atentado que cometió Fernando Sabag Montiel. Ese testigo, el asesor de un diputado oficialista, reveló que le escuchó decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa".Luego la titular del PRO aclaró que Milman "ha pedido una licencia por su necesidad de cuidarse física y psicologicamente. ""."Inventan una causa para comprometerlo con el atentado a Cristina. Él está en este momento en una situación complicada, personal difícil y me pidió estar un tiempo de costado porque tiene que ir al médico y tuvo picos de estrés y de presión, es terrible", explicó.Y aseguró: “”, concluyó Bullrich.