Gioja comparó la proscripción de Cristina con la Revolución Libertadora

“Esperamos que no se repita nunca más y que se pueda anular. Hay sectores de la oposición que creen que vivimos en democracia pero en democracia no se grita ni se insulta ni se hacen señas obscenas y amorales”, sostuvo José Luis Gioja en relación a lo sucedido semanas atrás en la Cámara de Diputados.

“Veo lo que paso en el 55 y veo que se repite la historia. Se equivocan. Con proscripciones no se hace nada. La Justicia no puede ser un poder paralelo al Estado, distinto a los otros dos poderes”, señaló.

En diálogo con Política Argentina, el ex presidente de PJ y ex gobernador de San Juan dijo que“Como decía Raúl Alfonsín, con democracia se pueden hacer muchísimas cosas y a este sistema democrático hay que defenderlo siempre”, insistió.Para él, “la justicia no puede seguir teniendo estas maniobras, maniobras que existen y que claramente denunció nuestra vicepresidenta”.