Un ex ministro de Macri pidió investigar lo de Lago Escondido si es que constituyó delito

Para Alejandro Finocchiaro, “el fallo que condena a Cristina Fernández de Kirchner es un destello de un país normal, de un país con orden porque se juzgó a una persona que ocupa la Vicepresidencia de la Nación y como a cualquier ciudadano se la condenó. Ahora ella tiene todas las instancias recursivas que da nuestras instituciones para poder apelar el proceso con todas las garantías”.

Por último, habló sobre la necesidad de reactivación del diálogo “con reglas claras” en el Parlamento. “La expectativa debería ser la de sesionar en cualquier Legislativo normal en cualquier país normal. La escenas que lamentablemente tuvo que contemplar tienen que ver con el manejo que hace la Presidencia de la Cámara y del Senado. Se supone que aun con temas muy espinosos y ríspidos, aun en leyes muy controversiales había consensos mínimos para que el Congreso pudiese funcionar. Lo que no se puede tolerar más en ambas cámaras es que se violen los reglamentos”, sostuvo.

En diálogo con Política Argentina, el ex ministro de Educación de la gestión Mauricio Macri consideró que “la defensa de Cristina no opuso argumentos jurídicos sino políticos. Se juzgó al poder en el poder y se lo condenó, eso es bueno no solo por el veredicto sino porque la persona condenada tiene todas las instancias para apelar”.Respecto de la reacción de Cristina al fallo sostuvo que “ella quiere demostrar que hay un conjunto de personas e instituciones que están en contra de su proyecto político y por la cuál la quieren meter presa”. “No se sustenta en la realidad porque el kirchnerismo gobierna 20 años, salvo por nuestro mandato de cuatro años, y la gran mayoría de jueces y fiscales fueron puestos por ellos”, señaló.Y enfatizó:, completó.