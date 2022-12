Los familiares del Ara San Juan pidieron apartar a Ercolini y Mahiques de la causa

La querella en la causa de espionaje contra familiares delinterpuso una recusación contra el juezy contra el camaristapara que se aparten de la investigación debido al viaje que ambos realizaron a Lago Escondido y su posible vínculo con el ex presidenteLuis Tagliapietra, quien representa a la querella, presentó una denuncia y pedido de juicio político contra los jueces partícipes de este viaje,, por "mal desempeño en sus funciones a sus cargos y su posible participación en los delitos de violación de los deberes de funcionario público".En la recusación presentada en torno a Mahiques, el letrado señaló que. Y aseguró: "Tal vínculo merece per se el apartamiento". El juez federal Julián Ercolini instruye en la causa por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan en la cual el exmandatario se encuentra procesado.Este lunes,Por otro lado, la querella mayoritaria de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, representados por Valeria Carreras, había ya recusado en agosto al juez Carlos Mahiques al considerar que el magistrado intervino en otras demandas en las que uno de los principales procesados, el expresidente Mauricio Macri, fue parte.Además, en ambas recusaciones presentadas por Tagliapietra -a las cuales tuvo acceso Telam- se mencionó que la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, pidió imputar a los 10 involucrados en el viaje a Lago Escondidoque involucra a jueces, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y empresarios de medios de comunicación.En ese sentido, Tagliapietra consideró que hay "razones sobradas" para que se aparte a Ercolini y Mahiques, teniendo en cuenta el inciso 11 del artículo 55 del Código Procesal Penal que indica que" el juez deberá inhibirse de conocer en la causa. Y señaló que "resulta imposible ya no pensar ni especular sobre los temas que se conversaron durante" el viaje entre Ercolini y Mahiques.En tanto también se solicitó a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que "CFK CONTRA ERCOLINI"He instruido a mi abogado para que recuse al juez Ercolini en la causa en que investiga las maniobras ilegales llevadas a cabo por Alberto Abad y Leandro Cuccioli desde la AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, para perseguirnos a mí y a mis dos hijos", anunció la vicepresidenta sobre la presentación que se realizará mañana. "La causa se originó a partir de los hechos denunciados e investigados por los órganos competentes de la AFIP, como así también de la documentación hallada en dicho organismo", explicó CFK.La vicepresidenta se refiere así a la causa que tramita en el juzgado de Ercolini a raíz de un mail entregado a la Justicia durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont y en el que se demuestra que la AFIP macrista organizó un "grupo de tareas" para perseguir a la exPresidenta, a su familia y a empresarios. En ese correo, el exsubdirector de Operaciones Impositivas Jaime Mecikovsky diseñó una estrategia para perseguir a opositores y así armar causas judiciales. También quedaron imputados los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli.Ercolini es el juez que instruye en la causa y en los últimos días quedó expuesto tras la filtración de un supuesto chat con otros jueces, fiscales y directivos de Clarín para coordinar una coartada que involucra facturas truchas para ocultar el viaje que realizaron a Bariloche. El pasado jueves 13 de octubre hubo un vuelo desde San Fernando a Bariloche que compartieron jueces y fiscales del lawfare junto con miembros de la exSIDE y un conocido publicista. Todos invitados por el Grupo Clarín.