Susana Giménez salió a defender a Darín por lo de las empanadas: Me pareció una ridiculez lo que dijeron de él

Susana Giménez regresó a la Argentina y apareció junto a las autoridades de Telefe, alimentando especulaciones sobre su posible retorno a la pantalla con un formato renovado. En conversación con Intrusos, la conductora sostuvo que “tengo reunión tras reunión. Vamos a hacer algunas cosas, pero no el programa de siempre. No lo voy a contar ahora porque sino me lo copian”.

Además, adelantó que contará con invitados en el ciclo, aunque mantuvo en secreto si incluirá juegos: “No me vas a sacar nada de mentira, verdad... Me veo todo el tiempo con Yankelevich porque él vive en Punta del Este y comemos mucho juntos. No voy a hacer teatro, estoy cansada, quiero viajar, me voy a Estados Unidos a ver el partido de Messi, que quiero verlo jugar en Miami, de paso tengo que pagar cuentas”.En ese marco, agregó que, “por más que Ricardo sea mi amigo, se armó una cosa nacional que fue un ridiculez. El chusmerío no lo soporto más, de Wanda no sé nada, pero veo todo” y cerró evitando referirse a Marley y Viviana Canosa, al señalar que prefiere mantenerse al margen de esas polémicas.