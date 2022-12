Más escándalos de Milman: le factura millones a una contratista estatal con Macri y con su esposa suman 52 asesores

Ahora se suman siete facturas pertenecientes a Milman por importes que oscilan entre los 45 y los 400 mil pesos, totalizando la suma de casi un millón de pesos.

El juez Daniel Rafecas sumó nuevos elementos para avanzar en la investigación, por el presunto delito de “aceptación de dádiva” por parte deluego de que se conocieran los vínculos del legislador con una empresa proveedora del Estado.La denuncia había sido impulsada por el abogado Yamil Castro Bianchi, quien solicitó también que se investigue al legislador de Juntos por el Cambio por presunta “malversación de fondos públicos”, la causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 y la pesquisa quedó a cargo del fiscal Carlos Stornelli.El legislador, mano derecha de Patricia Bullrich , había quedado involucrado en una extraña situación ante la detención de una “allegada” suya en un control policial de la ciudad de Buenos Aires, cuando manejaba con un registro de conducir apócrifo, un vehículo perteneciente a una empresa proveedora del Estado, que fue contrata en reiteradas ocasiones durante el gobierno de Mauricio Macri por acuerdo millonarios.El vehículo pertenecía a la empresa "”, dedicada principalmente a la seguridad de caudales, estuvo vinculada a la cartera que, durante el macrismo, era conducida por Patricia Bullrich, secundada por el mismísimo Milman para ofrecer los servicios de blindaje de vehículos para traslado e intervención de Fuerzas Policiales y de Seguridad. No sólo eso, la firma había sido contratada por Presidencia de la Nación, la Casa de la Moneda, los bancos Nación, Central y Provincia de Buenos Aires durante la gestión Cambiemos.“La cédula azul a nombre de Milman es indicio suficiente para considerar que el diputado ha recibido el automóvil en consideración a su oficio, es decir en su condición de Viceministro de Seguridad que facilitó negocios para la empresa que puso el vehículo a su disposición. Evidentemente se manejaba como el propietario del rodado sin serlo, y todo ello da cuenta de la necesidad de profundizar estas relaciones”, había fundamentado Castro Bianchi.Ahora se sumaron al expediente que tramita en el juzgado federal siete facturas, a las que tuvo acceso Data Clave, pertenecientes a Milman por importes que oscilan entre los 45 y los 400 mil pesos, totalizando la suma de casi un millón de pesos.Los registros muestran que“Estos elementos van en perfecta sintonía con la investigación que lleva adelante el doctor Rafecas y serán incorporadas este mismo jueves a la causa para que refuercen la hipótesis delictiva que hemos planteado sobre la recepción de dádivas incompatibles con el rol de funcionario público”, le dijo Castro Bianchi a Data Clave.Entre la nueva documentación que se agrega al expediente, además, hay u, de muy buenos vínculos con los organismos de inteligencia americanos y de Israel.La factura supuestamente se adjudica a la prestación de “Servicios de Coordinación Organizativa” y tiene fecha del primero de septiembre, casualmente es del mismo día en el que intentaron asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, por lo cual Milman también se encuentra bajo investigación.También aparece unapor el “Servicio de diseño de seguridad”. Lo llamativo es que Guerra Carias es una venezolana de 35 años que en agosto de 2021 se inscribió en AFIP y declaró ingresos de hasta 25.000 pesos en el rubro "grabación de sonido y música".Paralelamente, y desde entonces, generó una deuda de 45.000 pesos que está en instancia judicial con una pequeña financiera que le otorgó un préstamo mínimo por lo que hoy para el BCRA es deudora morosa categoría 5. ¿Cómo alguien que pidió un préstamo a una financiera, que finalmente no pudo saldar, de no más de 30.000 pesos pudo abonarle 675.000 a Milman por servicios de seguridad?Data clave informó algo más llamativo aún, según la dirección que figura en la facturación, la mujer habita en una vivienda precaria ubicada en la calle Guatemala 91 El Talar, Tigre.Si bien ya se conocía que el legislador Milman tiene 34 asesores, algunos sin antecedentes, que suman 5 millones de pesos mensuales en sueldos.El listado lo dieron a conocer Mauro Federico e Ivi Cángaro en Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial.Entre ellos se encuentranque pasa por caja y se lleva 291.000 pesos mensuales aunque no se sabe qué hace. Trabaja en las canchas de tenis Le Blon. En tanto,es estudiante de marketing y también se lleva 291.000 pesos cada 30 días.están en esa categoría alta: 291.000 pesos mensuales. Uno es editor de videos y el otro tieneuna banda de rock, son jóvenes de alrededor de 25 años. Ambos hijos de un amigo de Retamoso.es una militante que vende ojotas por internet y cobra 110.00 pesos, mientras quees diseñador de software y está en la categoría 19, 291.000 pesos. Quienes transitan la Legislatura de La Plata dicen no conocerlo.La larga lista también cuenta conque se lleva 420.000 pesos, y ya estuvo en el Ministerio de Seguridad, es un armador político.Ni Milman ni Retamoso han explicado hasta el momento la enorme y llamativa dotación. Tampoco dicen nada ni el PRO ni Juntos por el Cambio. En la semana que pasó hubo un intento de publicar una declaración de apoyo a Milman, pero no se consiguió ni siquiera un mínimo de firmas, aunque Bullrich sí salió a defenderlo.