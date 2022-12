Germán Martínez cargó contra Rosatti y expuso su falta de calidad institucional

El titular del bloque de Diputados delcriticó al presidente de la Corte Suprema de Justicia,por rechazar una reunión con legisladores oficialistas para buscar reactivar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Martínez expuso las actitudes antidemocráticas del magistrado.Entrevistado en La Nación, Rosatti argumentó su postura en que “para algunos, la democracia es un lugar donde importan más las reglas que el contenido y entonces hay que obligar al consenso”, pero “cuando esto no ocurre, los problemas se judicializan”. El supremo sostuvo que la Corte está “A raíz de estos dichos, Martínez disparó:Pero no se quedó allí. "Emplazó al Congreso. Repuso una ley derogada. Invadió competencias legislativas. Paralizó al Consejo. Y no concede una audiencia. Calidad institucional? Bien gracias", cerró Martínez.Además, encargó al Congreso una nueva ley que lo regule y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.En relación a que, en abril de este año venció el emplazamiento que dio Rosatti por lo que se volvió a la ley de Consejo de la Magistratura derogada en 2006 por decisión del Parlamento. En consecuencia, con la firma de tres de sus ministros, la Corte dispuso que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar con la presidencia a cargo del propio Rosatti.Desde entonces,. Mientras que a fines del mes pasado el juez Martín Cormick rechazó que la diputada radical Roxana Reyes asuma una banca en el Consejo. La presidenta de la Cámara de Diputados apeló el fallo y resolvió dejar en suspenso todas las designaciones efectuadas.La semana pasada, diputados y senadores del FdT solicitaroncon Rosatti para pedirle que "complete la conformación" de ese cuerpo. Sin embargo, el supremo que había sido nombrado en la Corte por decreto de Mauricio Macri rechazó este martes la reunión.Rosatti rechazó el pedido de audiencia que legisladores del(FdT) hicieron el miércoles pasado para discutir en un encuentro la legitimidad de la elección de representantes en el Consejo de la Magistratura. En un movimiento similar al de los legisladores oficialistas, este martes el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, junto a otros organismos adelantaron que también pedirán una audiencia a la Corte por los cargos en el Consejo.Este martes, Rosatti recurrió al Reglamento para la Justicia Nacional y al expediente en trámite que tiene el senador Luis Juez para rechazar el pedido de audiencia de los legisladores oficialistas, en una decisión que firmó el lunes pero recién se conoció hoy.El artículo 72 del Reglamento, modificado en el 2004 por una acordada de la Corte, dicta que ". La presidencia de la Corte señaló en este sentido que hay un amparo del senador Juez que tramita la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que dirime "cuestiones vinculadas al motivo por el cual se requiere la audiencia". El pedido había sido formalizado el miércoles pasado por las senadoras Juliana Di Tullio y Lucía Corpacci y el diputado Germán Pedro Martínez.