Tras la represión de semis, el gobierno porteño no vallaría el Obelisco para la final de Qatar 2022

Las vallas estarán dispuestas sobre la vereda en prevención de intentos contra algún comercio.

Luego del repudio que generó la represión en los festejos de la semifinal, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió cambiar las vallas y el operativo que se desplegó este martes cuando la Selección argentina llegó a la final del Mundial Qatar 2022.Después de las 20.30 del martes muchos hinchas ya celebraban bajo la lluvia, mientras en la esquina de Corrientes y Libertad hubo incidentes con la Policía, que disparó gas pimienta para dispersarlos, mientras se generaba un caos de tránsito ya que muchos automovilistas no esperaban una valla en esa esquina.Si bien las autoridades porteñas reivindicaron el operativo y afirmaron que no se usaron gases el martes, sino sólo una especie de aerosol disuasivo contra los que se acercaban a las vallas en actitud amenazante, luego de una reunión de los jefes policiales con el ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, quien además está imputado en una causa judicial por su viaje a Lago Escondido con jueces y empresarios se tomó la decisión.no habrá vallas en el medio de la Avenida Corrientes a la altura de Libertad o Cerrito, sino que la gente podrá circular sin problemas por allí.El nuevo operativo hará que los hinchas se acerquen al centro porteño desde el sur lo harán por la Avenida 9 de Julio; quienes lo hagan desde el norte lo harán también por 9 de Julio desde el Bajo; y casi todos los restantes se acercarán al Obelisco por Corrientes desde Callao. Ese es el flujo que este domingo no se va a cortar. Todavía no estaba del todo decidido, pero es probable que se mantengan las vallas en Corrientes y Suipacha porque los que circulen desde Leandro N. Alem serían más bien pocos.