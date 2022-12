La Corte ratificó condena de 13 años de cárcel a Milagro Sala y Gerardo Morales celebró

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó una vez más en disidencia con la mirada del oficialismo y desestimó este jueves el recurso de la defensa de Milagro Sala para dejar así firme la condena a 13 años de cárcel contra la dirigente social jujeña en la causa conocida como "Pibes Villeros"

A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratifica la condena de Milagro Sala.



Se trata de un expediente en el que se acusó a Sala de ser la cabeza de una asociación ilícita y defraudación al Estado junto a funcionarios provinciales y cooperativistas, pese a que la dirigente social cuestionó diversos puntos de la investigación.", argumentó la Corte en su resolución, que lleva la firma de los cuatro jueces,Sala, presa desde principios de 2016, en coincidencia con el comienzo del gobierno dey con varias causas en proceso, siempre rechazó las acusaciones y acusó al Poder Judicial de su provincia de perseguirla políticamente, una denuncia que compartieron organismos de derechos humanos y parte del oficialismo.La Corte rechazó todos los planteos de la defensa de Sala, a quien ya no le quedan más recursos para revertir la pena dictada en su contra, que empezará a ejecutarse. Hasta ahora estaba presa, pero con prisión preventiva.Pese al fallo, es probable que la líder de la organización Tupac Amaru cumpla la condena en su casa por su estado de salud, aunque el gobierno de Jujuy insiste en que debe ser trasladada a una cárcel común.Según la justicia jujeña, y ahora el máximo tribunal nacional, se probó que Sala lideró, entre 2013 y 2015, una asociación destinada a cometer delitos. Lo hizo desde la Túpac Amaru, organización que recibió fondos millonarios del Estado durante los gobiernos kirchneristas para construir viviendas sociales y espacios de infraestructura social.Sala buscó revertir su condena en la Cámara de Casación y en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que rechazaron sus recursos. Entonces los abogados de la dirigente social llevaron entonces el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidieron la nulidad de la causa.Argumentaron que la acusación no fue precisa y que durante el juicio se añadieron hechos por los que Sala no había sido investigada y de los que no se había podido defender. También precisaron que el tribunal rechazó a testigos importantes para la defensa y que se negó a realizar un peritaje con el que podría haberse determinado con precisión qué obras se habían completado y cuáles no, pese a que se trataba de un eje central de la acusación.También dieron cuenta de que el juicio oral no tuvo la debida publicidad y que se les restringió el debido acceso a la sala de audiencias tanto a ella como a público y periodistas.Sin embarg, la Corte coincidió con la justicia jujeña y sostuvo que la defensa no logró probar que se hubiera lesionado un derecho de raigambre federal ni que la sentencia fuera manifiestamente arbitraria, requisitos necesarios para que el máximo tribunal nacional pudiera revisar una condena como esta.El gobernador de Jujuy, el radical, fue uno de los primeros en reaccionar a la decisión. Lo hizo con una carta dirigida al kirchnerismo."Estoy convencido que este es el camino que tiene que transitar la Argentina para concretar la gran transformación sobre la base de la Cultura del esfuerzo y el trabajo que está en el ADN de nuestro Pueblo", escribió en un comunicado publicado en sus redes y titulado "El fin de la corrupción y la violencia".