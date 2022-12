"La generación del 23": Larreta le mostró a Macri y a Bullrich su armado político nacional para el próximo año

Somos un equipo cada vez más grande en todo el país. Somos la generación que va a transformar la Argentina.#LaGeneracionDel23 pic.twitter.com/F4d46ovSzV — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 15, 2022

Somos la generación que va a transformar la Provincia y la Argentina de una vez por todas, y para siempre. https://t.co/9ukGM9Y454 — Diego Santilli (@diegosantilli) December 16, 2022

Horacio Rodríguez Larreta celebró en Costa Salguero, en el histórico búnker del PRO, una suerte de fiesta de fin de año cargada de canciones del Mundial, remeras de Argentina y chicanas para Patricia Bullrich, que luego coronó con una foto junto a los representantes del larretismo en todo el país en la que mostró en armado político de todo el año.expresó Larreta al comienzo de su discurso en referencia a “La Generación del 23”, el nuevo eslogan larretista para referirse al equipo de dirigentes políticos y técnicos que trabajan en su candidatura para las elecciones del próximo año. Luego lo compartió en Twitter y sostuvo: "Somos un equipo cada vez más grande en todo el país. Somos la generación que va a transformar la Argentina".Si bien se esperaba alrededor de 3.000 personas, desde Uspallata aseguraron quea la fiesta que durante el discurso del jefe de Gobierno llegron a cantar “Se siente, se siente, Larreta Presidente”, y también corearon “Volveremos a ser gobierno en el 2023”, similar o eco del clásico kirchnerista “Vamos a volver”.En otros tramos de su discurso Larreta manifestó la necesidad de ganar las próximas elecciones para llevar adelante “un cambio integral que se mantenga para construir una Argentina estable para los próximos 30 años”. Tras pedir una “revolución educativa” y ponderar la gestión en seguridad de la Ciudad, se refirió a la problemática de la inflación. Sobre esto, aseguró que es necesario “ordenar la economía” porque “con esta inflación no se puede vivir, trabajar, emprender e invertir”.Sin embargo, el precandidato a presidente advirtió que, el espacio político donde pone el límite para su diálogo. Tras afirmar que “el kirchnerismo se aferra al poder” y que “no pudo llevarse puestas a las instituciones” por la victoria opositora en 2021, lanzó: “Con el kirchnerismo no encuentro nada con lo que pueda estar de acuerdo”.Luego de pedir mantener la unidad de Juntos por el Cambio y “ampliarla” para llevar a cabo las reformas, aseguró: “”. “Basta de la grieta que nos condenó al fracaso, hay que hacer algo diferente”, sostuvo en lo que pareció un mensaje para su contricante Patricia Bullrich aunque no la nombró.Entre los dirigentes de las 23 provincias no solo había del PRO sino también de partidos locales que juegan a nivel nacional con Larreta. Diego Santilli (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Omar de Marchi (Mendoza), Luis Juez (Córdoba), Martín Maquieyra (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut), Germán Alfaro (Tucumán), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), son algunos de los nombres que estuvieron. También asistieron 12 intendentes bonaerenses como Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), Soledad Martínez (Vicente López), Hector Gay (Bahía Blanca) Ezequiel Galli (Olavarría) y Pablo Petrecca (Junín).Además de otros funcionarios porteños como Fernando Straface, María Migliore, Eduardo Macchiavelli, Marcelo D'Alessandro, Julia Pomares y Ezequiel Jarvis, también apareció y habló en público el diputado Waldo Wolff. Ex aliado de Bullrich, hoy trabaja en el armado de Jorge Macri y su nombre suena para sumarse al gabinete de Larreta aunque la condición que pone es que se respete su independencia política a la hora de apoyar a un candidato o candidata a nivel nacional.