Larreta gastó $18.469 millones de los porteños en veredas, Mundial, publicidad y viajes durante 2022

se conoció que la gestión 2022 de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires incluye el uso de $18.469 millones de los porteños en gastos superfluos, como el conocido reemplazo de veredas sanas, pantallas y televisores para el mundial, publicidad y pauta en medios, y viajes, entre otros

Mientras comienza a poner primera fuerte para su campaña como precandidato presidencial en las elecciones 2023 con el ojo en la disputa interna que juega en el PRO,Los datos indican que hasta noviembre de 2022, la administración porteño del PRO gastó aproximadamentepara las políticas públicas de la Ciudad, máxime teniendo en cuenta que el jefe de Gobierno se excusa en la quita de los fondos extra quele había dado por fuera de lo necesario para el traspaso de la policía de la Ciudad a la hora de explicar por qué no se realizan trabajos de obra pública y urbanización fundamentales.Por ejemplo, esos $18.469 millones en gastos superfluospara obras de reintegración de villas, rehabilitación de conjuntos urbanos y de La Boca, según datos que reunió la asociacióna los que accedióEl ítem innecesario en el que más gastó Larreta hasta noviembre de este año es, es decir pauta. Lleva erogados, según lo que presupuestó oficialmente.El gobierno porteño contó con un presupuesto sancionado para propaganda y publicidad de $3.474 millones, pero a partir de las ampliaciones de 2022 pasó a $8.090 millones, lo cual significa +133%. De esos recursos totales lleva ejecutado el 92%. Las principales jurisdicciones que utilizan el presupuesto de propaganda y publicidad son el Ministerio de Cultura, el Ente de Turismo y la Subsecretaría de Comunicación Social de Jefatura de Gobierno.Desde la Jefatura de Gobierno, dirigió a la Secretaría de Medios unos $5,3 millones, por ejemplo. Otro caso significativo es el de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, dependiente de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales, desde donde se realizó el "Plan Estratégico de Comunicación para la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, y los eventos conexos", que requirió gastar $ 6,5 millones.Inevitablemente el segundo ítem de mayor gasto innecesario fue las, que tantas quejas e indignación producen en redes sociales cuando los porteños ven cómo se reemplazan baldosas sanas una y otra vez:Según los datos de Proyectar Ciudad , en "Reparación y mantenimiento de aceras" se adjudicaron licitaciones para 14 comunas por un monto de $7.131 millones.Larreta también gastó recursos de manera innecesaria, según surge de la misma fuente, en categorías comoEn el caso de los, el acalde porteño gastó a noviembre de este año, aunque allí se incluye una contratación anual de $1000 millones de materiales para eventos hasta 2023.En el detalle de los recursos usados en este caso, aparecen desdeque precisan erogaciones en dólares.La Dirección General de Desarrollo Gastronómico realizó el Campeonato Federal del Asado 2022 y presupuestó para ello $110,8 millones, aunque adjudicó a EVENT ASSISTANCE S.R.L. por $97,8 millones.También gastó casi $4 millones en seguridad y limpieza para un evento de Ethereum Latam, evento para el cual proveyó de internet y conectividad por USD 79.802,00.Parade distintas dependencias y funcionarios del gobierno porteño, sin incluir sus giras proselitistas,, pero sólo aparece ejecutado el 43% de lo presupuestado. Se incluyen salidas a países extranjeros, como Barcelona en España, pero también al interior del país, a provincias como Córdoba y Corrientes, entre otras.En el caso del ítem, Larreta gastó. Se incluyen allí $432 millones a una empresa para el mantenimiento de la "Cartelería Inteligente de Movilidad" y $83,5 millones a Telecom, del Grupo Clarín, para internet.En el caso de, el gobierno porteño gastó, incluidos servicios de asesoramiento en estrategia comunicacional y estrategias de campaña, entre otros. También hubo erogaciones cuantiosas en, pormillones, que van desde refrigerios hasta "bocados europeos".El último ítem que se configura como un gasto innecesario versa sobre servicios que la gestión de Larreta dispuso para elPese a que el comienzo de la Copa del Mundo, que tiene a la Argentina en la final enfrentando a Francia este domingo, provocó notas periodísticas críticas sobre organismos nacionales e intendentas de la provincia de Buenos Aires por gastos relacionados al tema, no supo demasiado sobre el caso de la Ciudad de Buenos Aires.Larreta gastó, por ejemplo, $47 millones para comprar 191 televisores para dependencias del Estado porteño. Para alquilar las pantallas de los "Puntos de aliento" utilizó unos $23,5 millones. Llama la atención que en la licitación de todos los puntos mencionados no se hace referencia a la pantalla gigante que está ubicada en Libertador y Sarmiento. También se contrató servicios para provisión de estructuras Layher, vallas, en Boti Mundial, entre otros ítems.