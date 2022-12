Desde la UCR insisten en que no podemos contentarnos con una inflación del 5 por ciento

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer los datos de la inflación de noviembre: la misma fue del 4,9 por ciento. Dado que se estimaba un numero mayor, para algunos esos casi 5 puntos tuvieron sabor a alivio. No obstante, para la oposición no fue así.

El ex vicepresidente de la UCR bonaerense y director del Banco Provincia también se refirió al Cálculo de Gastos y Recursos para el Ejercicio 2023 que fue aprobado esta madrugada por la Legislatura provincial.

dijo Carlos Fernández en diálogo con Política Argentina., señaló.Para Fernández,“Cuando vos tenés un proceso inflacionario altísimo y las pautas presupuestarias están por debajo del mismo, el Presupuesto no deja de ser un dibujo dado que después va a ser ampliamente superado por la realidad. No es que cambie, desde el punto de vista de los valores reales pero en lo nominal no tiene sentido”, recalcó.